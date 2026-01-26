Será noticia: Remite la borrasca Ingrid en Euskal Herria, Reunión entre Sánchez y Pradales mañana en Moncloa, y aumenta la tensión en Minneapolis

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 26 de enero de 2026:

- Remite la borrasca Ingrid en Euskal Herria: La borrasca Ingrid pierde fuerza en tras dejar un intenso temporal marítimo y fuertes rachas de viento en la costa vasca. A las 06:00 horas han decaído todos los avisos y alertas, después de una noche marcada por el oleaje y el viento en zonas expuestas.

- Reunión entre Sánchez y Pradales mañana en Moncloa: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, se reúnen este martes, 27 de enero, en Moncloa. El lehendakari llevará un documento con las 15 competencias que faltan para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika.

- Crece la tensión en Minneapolis: Las protestas por el asesinato a tiros de Alex Pretti a manos del ICE en Minneapolis se extienden en los EE. UU. Se trata de la segunda persona asesinada por la policía migratoria tras el de Renee Good.