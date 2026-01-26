Será noticia: Remite la borrasca Ingrid en Euskal Herria, Reunión entre Sánchez y Pradales mañana en Moncloa, y aumenta la tensión en Minneapolis
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 26 de enero de 2026:
- Remite la borrasca Ingrid en Euskal Herria: La borrasca Ingrid pierde fuerza en tras dejar un intenso temporal marítimo y fuertes rachas de viento en la costa vasca. A las 06:00 horas han decaído todos los avisos y alertas, después de una noche marcada por el oleaje y el viento en zonas expuestas.
- Reunión entre Sánchez y Pradales mañana en Moncloa: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, se reúnen este martes, 27 de enero, en Moncloa. El lehendakari llevará un documento con las 15 competencias que faltan para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika.
- Crece la tensión en Minneapolis: Las protestas por el asesinato a tiros de Alex Pretti a manos del ICE en Minneapolis se extienden en los EE. UU. Se trata de la segunda persona asesinada por la policía migratoria tras el de Renee Good.
La borrasca Ingrid pierde fuerza tras dejar olas de hasta 5,7 metros y rachas de 146 km/h
La borrasca Ingrid ha perdido fuerza tras dejar un intenso temporal marítimo y fuertes rachas de viento en la costa. A las 06:00 horas han decaído todos los avisos y alertas, después de una noche marcada por el oleaje y el viento en zonas expuestas.
La borrasca Ingrid azota la costa vasca: registradas rachas de 145 km/h en Matxitxako (Bermeo)
La alerta naranja por viento finalizará a medianoche y el lunes habrá aviso amarillo. La alerta naranja por riesgo marítimo-costero permanecerá activa hasta las 06:00 horas del 26 de enero.
La borrasca Ingrid deja lluvias intensas, nieve y fuertes rachas de viento en gran parte del Estado
En Lanzarote, los servicios de emergencia han rescatado a tres jóvenes estadounidenses, y se busca aún a un cuarto en el agua, tras ser sorprendidos por un golpe de mar.
Alerta naranja por viento en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa para este domingo
Se cree que las rachas puedan superar los 120 km/h. Además, tanto el domingo como el lunes estarán en vigor sendas alertas naranjas para la navegación por olas de 5-6 metros. Se ha suspendido el Sagardo Eguna de Zarautz, en Donostia se han cerrado los parques y Getxo reunirá a la mesa de crisis.
Borrasca Ingrid: precaución por nieve, viento y olas este fin de semana en Euskal Herria
Ante esta situación, las autoridades han activado diversos avisos por riesgo en la navegación, impacto en la costa, nevadas y viento, y han pedido a la ciudadanía extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos.
Avisos amarillos por viento y riesgo marítimo-costero, con gran impacto en la costa y rachas muy fuertes en Bizkaia
La jornada de hoy estará marcada por el fuerte temporal, con avisos activados por viento y por riesgo marítimo-costero, afecciones a la navegación y cierres preventivos en la costa de Donostia ante la llegada de un episodio de oleaje intenso. Asimismo, Navarra estará durante la jornada de hoy en aviso amarillo por viento.
Las rachas de viento de hasta 140 km/h dejan 17 vuelos afectados en el aeropuerto de Loiu
A consecuencia del viento, 11 vuelos han sido desviados, 2 han tenido que regresar a su punto de origen y otros 4 han sido cancelados. El aviso amarillo que ha estado vigente hasta las 18:00 horas ha arrojado mediciones máximas de 140 km/h en Orduña, de 139 km/h en Matxitxako y 138 km/h en Punta Galea.
Aviso amarillo para este miércoles en Bizkaia y Gipuzkoa por rachas de viento de más de 100 km/h
Además, este miércoles también se activará el aviso amarillo por impacto en costa, desde las 05:00 hasta las 07:00 horas, cuando, según las previsiones, la altura de ola significante se situará en torno a 2,5-3 metros.
Tiempo lluvioso y fresco para terminar la semana e iniciar la que viene
La cota de nieve se situará en torno a los 1000 metros, con chubascos especialmente durante la mañana y el anochecer. Se espera un cambio para el martes.