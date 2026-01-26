PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Remite la borrasca Ingrid en Euskal Herria, Reunión entre Sánchez y Pradales mañana en Moncloa, y aumenta la tensión en Minneapolis

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
FOTODELDIA CUDILLERO (ASTURIAS), 25/01/2026.- Olas chocan contra el rompeolas de Cudillero (Asturias) este domingo. Los efectos de la borrasca Ingrid, que estos días azota a España, continúan notándose este domingo, sobre todo en el norte, donde el temporal marítimo puso en aviso rojo (el máximo) a cuatro regiones -Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco- por peligro extraordinario de fenómenos costeros, con grandes olas y fuertes vientos. EFE/Paco Paredes
El paso de la borrasca Ingrid en San Sebastián. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Ingrid ekaitzak baretzera egin du, Sanchez eta Pradalesen arteko biharko bilera eta tentsioa gora, Minneapolisen
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 26 de enero de 2026:

Remite la borrasca Ingrid en Euskal Herria: La borrasca Ingrid pierde fuerza en tras dejar un intenso temporal marítimo y fuertes rachas de viento en la costa vasca. A las 06:00 horas han decaído todos los avisos y alertas, después de una noche marcada por el oleaje y el viento en zonas expuestas.

Reunión entre Sánchez y Pradales mañana en Moncloa: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, se reúnen este martes, 27 de enero, en Moncloa. El lehendakari llevará un documento con las 15 competencias que faltan para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika.

Crece la tensión en Minneapolis: Las protestas por el asesinato a tiros de Alex Pretti a manos del ICE en Minneapolis se extienden en los EE. UU. Se trata de la segunda persona asesinada por la policía migratoria tras el de Renee Good. 

