Albiste izango dira: Ingrid ekaitzak baretzera egin du, Sanchez eta Pradalesen arteko biharko bilera eta tentsioa gora, Minneapolisen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urtarrilaren 26an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Ingrid ekaitzak indarra galdu du: Ingrid borraskak indarra galdu du 5,7 metrorainoko olatuak eta 146 km/h-ko haize boladak utzi ondoren. 06:00etan bertan behera gelditu dira alerta eta abisu guztiak, gauean haizeak gogor jo ostean.
- Sanchezen eta Pradalesen biharko bilera Moncloan: Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea eta Imanol Pradales lehendakaria bihar bilduko dira Moncloan. Lehendakariak Gernikako Estatututik bete gabe dauden 15 eskumenen eta urratutako epeen inguruko txostena eramango du Madrilera.
- Tentsioa gora, Minneapolisen: ICE Immigrazio Poliziak Minneapolisen Alex Pretti tiroz hil ostean, herritarren haserreak gora egin du Ameriketako Estatu Batuetan. ICE Poliziak hiru astetan tiroz hil duen bigarren pertsona da, Renee Good emakumearen ondotik.
Zure interesekoa izan daiteke
Ingrid ekaitzak indarra galdu du 5,7 metrorainoko olatuak eta 146 km/h-ko haize boladak utzita
Ingrid ekaitzak indarra galdu du itsasoan denborale gogorra eta haize-bolada gogorrak utzi ostean. 06:00etan abisu eta alerta guztiak bertan behera geratu dira, gauean haizeak gogor jo ostean.
Gogotik astindu du Ingrid ekaitzak euskal kostaldea: 145 km/h-ko ufadak neurtu dira Matxitxakon (Bermeo)
Gauerdian amaituko da haizegatik alerta laranja eta abisu horia izango da astelehenean. Itsasaldeko arriskuagatik ezarritako alerta laranja, berriz, asteleheneko 06:00ak arte egongo da indarrean.
Ingrid ekaitzak euria, elurra eta haize-bolada indartsuak utzi ditu Estatuan
Lanzaroten, larrialdi zerbitzuek hiru gazte estatubatuar erreskatatu dituzte, eta laugarren baten bila ari dira uretan, itsasora erori ostean.
120 km/h-tik gorako ufadak egon daitezkeela eta, alerta laranja iganderako Bizkaiko eta Gipuzkoako haizeguneetan
Nabigaziorako itsasaldeko arriskuagatik ere alerta laranja indarrean izango da. Zarautzen ez da Sagardo Egunik izango eta Donostian parkeak itxi dituzte. Getxon, krisi mahaia bilduko da igande honetan.
Ingrid ekaitza: arreta elurragatik, haizeagatik eta olatuengatik asteburu honetan Euskal Herrian
Agintariek hainbat abisu iragarri dituzte egunotarako; nabigazio arriskua, kostaldeko inpaktua, elurteak eta haize-bolada indartsuak direla eta. Ildo horretatik, arreta handiz ibiltzeko eskatu diete herritarrei, batez ere joan-etorrietan.
Abisu horia haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik: inpaktu handia kostaldean eta bolada oso gogorrak Bizkaian
Denboralea gaurko eguna baldintzatzen ari da. Haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik abisuak aktibatu dira, nabigazioan eragina izango du eta Donostiako kostaldean hainbat eremu itxiko dira, prebentzioz, olatu handiak izango direlako. Bestalde, gaur abisu horia egongo da indarrean Nafarroan, haizeagatik.
140 km/h arteko haize boladek eragina izan dute Loiuko aireportuko 17 hegalditan
Haize zakarraren ondorioz, 11 hegaldi beste aireportu batzuetara bideratu behar izan dituzte, 2 jatorrizko puntura itzuli behar izan dira eta 4 bertan behera geratu dira. Bihar, osteguna, itsasaldeko arriskuagatik abisu horia egongo da ezarrita.
Abisu horia ezarri dute asteazkenerako Bizkaian eta Gipuzkoan, 100 km/h-tik gorako haize boladak izango direlako
Gainera, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du, 05:00etatik 07:00etara, 2,5 eta 3 metro arteko olatuak altxatuko direlako.
Eguraldi euritsu eta freskoa astea amaitzeko eta datorrena hasteko
Elur-kota 1.000 metro inguruan kokatuko da, eta zaparradak botako ditu, goizean eta iluntzean bereziki. Astearterako espero da aldaketa.