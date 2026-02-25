El tiempo
Arnaitz Fernández: "Los récords de frío son cada vez menos numerosos y los de calor cada vez más habituales e intensos"

Euskaraz irakurri: Arnaitz Fernandez: "Hotz errekorrak gero eta urriagoak dira, eta bero errekorrak, berriz, gero eta ohikoagoak eta handiagoak"

Según el meteorólogo de EITB, "todo esto entra en la tendencia general a nivel del planeta". "Es cierto que los cambios de tiempo bruscos son habituales en Euskal Herria, pero cada vez son más habituales las situaciones cálidas frente a las frías", añade Arnaitz Fernández.

