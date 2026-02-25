Denbora
Arnaitz Fernandez: "Hotz errekorrak gero eta urriagoak dira, eta bero errekorrak,aldiz, gero eta ohikoagoak eta gogorragoak"

Arnaitz Fernández
18:00 - 20:00
Arnaitz Fernández. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

EITBko meteorologoaren arabera, "hau guztia planetako joera orokorrean sartzen da". "Egia da bat-bateko eguraldi aldaketak ohikoak direla Euskal Herrian, baina gero eta ohikoagoak dira egoera beroak hotzekin alderatuta", gehitu du Arnaitz Fernandezek.

Eguraldia

