Las temperaturas bajas y el frío de estos días han obligado a los servicios de emergencia a activar el aviso amarillo por riesgo de nieve, ya que la cota bajará hasta los 700-800 metros.

En la CAV, desde las 00:00 hasta las 18:00 horas del domingo se activará el aviso amarillo por riesgo de nieve por debajo de 1.000 metros. A primera hora la cota de nieve se situará en torno a 700-800 metros, subiendo por la tarde hasta encontrar en torno a 900-1.000 metros por la noche. se espera chubascos débiles, ocasionalmente moderados, que por la tarde-noche remitirán.

El Pirineo navarro está en aviso amarillo este fin de semana por precipitaciones de nieve, informa la Agencia Estatal de Meteorología.

Desde las 21:00 horas de este sábado, hay aviso amarillo en el Pirineo por posible acumulación de 5 centímetros de nieve en 24 horas.



El domingo, además, la Zona Media y la Ribera están en aviso amarillo de 10:00 a 21:00 horas por rachas máximas de viento del norte y noroeste de 70 km/h y por viento del norte y noroeste.

Además, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este sábado desde las 21:00 horas del sábado hasta las 09:00 horas del domingo el aviso amarillo por peligro marítimo costero para la navegación, ante la previsión de altura de ola significante que podría rondar los 3-3,5 metros. Con un mar de fondo del noroeste en torno a 2-2,5 metros, el viento soplará del norte, con fuerza 5 y con intervalos de fuerza 6, y originará una fuerte marejada con áreas de mar gruesa.