Abisu horia elur-maila 1.000 metrotik behera jaitsiko delako

Gauerditik igandeko 18:00etara, 700-800 metrora jaitsiko da elur-kota EAEn, eta Nafarroako Pirinioetan 21:00etan jarriko dute indarrean abisua.

Abadiño. Argazkia: EITB
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Egun hauetako tenperatura baxuak eta hotza direla eta, larrialdi zerbitzuek abisu horia aktibatu behar izan dute elur arriskuagatik, elur maila 700-800 metrora jaitsiko baita.

EAEn, igandeko 00:00etatik 18:00etara, abisu horia izango da indarrean, 1.000 metrotik behera elurra egiteko arriskuagatik. Elur maila 700-800 metroan kokatuko da lehen orduan, eta gora egingo du arratsaldean, 900-1.000 metro ingururaino. Zaparrada txikiak espero dira, eta arratsalde-gauean atertu egingo du.

Nafarroako Pirinioak abisu horian daude asteburu honetan elurragatik, Aemet Espainiako Estatuko Meteorologia Agentziak jakitera eman duenez.

Larunbatean, 21:00etatik aurrera, abisu horia ezarriko dute Pirinioetan, 24 orduan 5 zentimetroko elur geruza pilatu daitekeelako.

Erdialdea eta Erribera abisu horian egongo dira igandean, 10:00etatik 21:00etara, ipar eta ipar-mendebaldeko haize bolada gogorrak izango baitira.

Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak abisu horia aktibatuko du itsasbazterreko arriskuagatik larunbateko 21:00etatik igandeko 09:00etara, olatuen altuera adierazgarria 3-3,5 metro ingurukoa izan daitekeelako. 

Eguraldia Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoa

