Abisu horia elur-maila 1.000 metrotik behera jaitsiko delako
Gauerditik igandeko 18:00etara, 700-800 metrora jaitsiko da elur-kota EAEn, eta Nafarroako Pirinioetan 21:00etan jarriko dute indarrean abisua.
Egun hauetako tenperatura baxuak eta hotza direla eta, larrialdi zerbitzuek abisu horia aktibatu behar izan dute elur arriskuagatik, elur maila 700-800 metrora jaitsiko baita.
EAEn, igandeko 00:00etatik 18:00etara, abisu horia izango da indarrean, 1.000 metrotik behera elurra egiteko arriskuagatik. Elur maila 700-800 metroan kokatuko da lehen orduan, eta gora egingo du arratsaldean, 900-1.000 metro ingururaino. Zaparrada txikiak espero dira, eta arratsalde-gauean atertu egingo du.
Nafarroako Pirinioak abisu horian daude asteburu honetan elurragatik, Aemet Espainiako Estatuko Meteorologia Agentziak jakitera eman duenez.
Larunbatean, 21:00etatik aurrera, abisu horia ezarriko dute Pirinioetan, 24 orduan 5 zentimetroko elur geruza pilatu daitekeelako.
Erdialdea eta Erribera abisu horian egongo dira igandean, 10:00etatik 21:00etara, ipar eta ipar-mendebaldeko haize bolada gogorrak izango baitira.
Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak abisu horia aktibatuko du itsasbazterreko arriskuagatik larunbateko 21:00etatik igandeko 09:00etara, olatuen altuera adierazgarria 3-3,5 metro ingurukoa izan daitekeelako.
Hotza, euria eta elur-kotaren jaitsiera astebururako
Elur-kota jaisten joango da eta euriaren intentsitatea ere aldatzen joango da.
Ostiralean menia labur bat izango den arren, hotza eta lainoak izango dira nagusi martxoaren hondarrean
Osteguneko giro goibelaren ostean, ostiralean hobera egingo du apur bat, baina astebururako zerua hodeitsu egongo da berriro, eta zaparradak, iparraldeko haizea eta tenperatura freskoak izango dira nagusi.
Adio udaberri giroari
Asteartea izango da asteko egunik eguzkitsuena. Goibel eta ilun datoz gainerako egunak, nahiz eta ostiralerako tregoa txiki bat espero den.
Eguzkia eta udaberriko giroa neguaren azken txanpan
Astearte honetan eta datozen egunetan tenperatura nahikotxo igoko da, hego haizeak lagunduta. Giro eguzkitsua espero da, hodei gutxi eta 25º inguruko tenperaturak kantauri isurialdean. Astebururako aldaketa dator, eta euri pixka bat egin lezake.
Udaberri giro beteko egunak
Ostarteak eta 20 gradutik gorako tenperaturak izango ditugu udaberriari hasiera emango dion astean. Astelehenen goiza, ostera, petral samarra izango da.
Elurra Euskal Herrira itzuli da udaberriaren atarian
Astebete baino ez da geratzen negua bukatzeko, baina oraindik ere hotza, euria eta toki garaienetan elurra egin du gaur. Iganderako ere, giro petrala espero da.
Eguraldi aldaketa arratsaldean: euria eta hotza datoz astebururako
Goiza argitsua eta epela izango da, baina aldaketa dator arratsalderako: ipar-mendebaldeko haizea sartuko da, eta euria, tenperaturen jaitsiera eta neguko giroa ekarriko ditu astebururako.
Euri-aurreko azken izpien ondoren, negu-girokoa dator asteburua
Gaur eta bihar goizean eguraldi argitsua izango bada ere, ostiral arratsaldearekin batera euri-kontuak iritsiko dira eta larunbatean gailurrak zuritu ere egin litezke.
Ostarteak eta euria, astearen hasieran
Arratsaldetik aurrera hodeiak ugarituko dira eta euria egingo du. Asteartean, orduek aurrera egin ahala, hodeiak gutxitu eta ostarteak irekiko dira, eta arratsaldean zaparradak botatzeko arriskua txikiagoa izango da.