El tiempo se estabiliza tras las fuertes lluvias, aunque se esperan chubascos débiles por la tarde
La jornada del domingo comenzará todavía con restos de nubosidad y precipitaciones después de una noche muy lluviosa en buena parte de Euskadi. A lo largo de la mañana, sin embargo, el tiempo tenderá a estabilizarse y se alternarán las nubes con los claros.
Las fuertes lluvias registradas provocaron ayer inundaciones en el Casco Viejo y la Gran Vía de Bilbao, mientras que en Leioa fue necesario cortar al tráfico los túneles de La Avanzada por la acumulación de agua. Las precipitaciones generaron además, problemas de circulación en distintos puntos de Bizkaia.
El Centro de Atención de Emergencias de Euskadi SOS Deiak ha registrado cerca de 150 incidencias relacionadas con la lluvia hasta las 20:30 horas. La mayoría se han producido en Bizkaia, donde la tormenta ha dejado numerosas inundaciones localizadas y balsas de agua.
Para hoy, se espera que los claros serán amplios durante las horas centrales del día y las primeras horas de la tarde. Posteriormente, no se descarta que se produzcan algunos chubascos puntuales, especialmente en el interior, aunque en general serán de carácter débil.
El viento soplará del este, con predominio del noreste durante la tarde. Las temperaturas máximas se situarán entre los 20 y los 25 ºC.
Tiempo variable el lunes
El lunes será una jornada de tiempo variable, con intervalos nubosos y algunos chubascos dispersos, sobre todo de madrugada y durante la noche.
El viento será del sureste y las temperaturas diurnas subirán de forma moderada, con máximas 3 o 4 ºC más altas que el domingo. Por la tarde, el viento pasará a soplar del noreste en la costa. Las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios.
Más nubes y chubascos el martes
El martes continuará el tiempo variable. Las nubes y los claros se alternarán durante la jornada, con los claros más amplios por la mañana y durante las horas centrales y mayor presencia de nubosidad por la tarde y la noche.
Será precisamente entonces cuando puedan producirse nuevos chubascos. El viento soplará de componente sur durante la mañana y girará al norte por la tarde y la noche.
Las temperaturas bajarán ligeramente en el litoral, mientras que en el resto de Euskadi se mantendrán sin cambios.