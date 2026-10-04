La jornada del domingo comenzará todavía con restos de nubosidad y precipitaciones después de una noche muy lluviosa en buena parte de Euskadi. A lo largo de la mañana, sin embargo, el tiempo tenderá a estabilizarse y se alternarán las nubes con los claros.

Las fuertes lluvias registradas provocaron ayer inundaciones en el Casco Viejo y la Gran Vía de Bilbao, mientras que en Leioa fue necesario cortar al tráfico los túneles de La Avanzada por la acumulación de agua. Las precipitaciones generaron además, problemas de circulación en distintos puntos de Bizkaia.

El Centro de Atención de Emergencias de Euskadi SOS Deiak ha registrado cerca de 150 incidencias relacionadas con la lluvia hasta las 20:30 horas. La mayoría se han producido en Bizkaia, donde la tormenta ha dejado numerosas inundaciones localizadas y balsas de agua.

Para hoy, se espera que los claros serán amplios durante las horas centrales del día y las primeras horas de la tarde. Posteriormente, no se descarta que se produzcan algunos chubascos puntuales, especialmente en el interior, aunque en general serán de carácter débil.

El viento soplará del este, con predominio del noreste durante la tarde. Las temperaturas máximas se situarán entre los 20 y los 25 ºC.