Euriteen ostean, eguraldia egonkorrago izango da gaur, baina zaparrada txikiak espero dira arratsaldean
Azken orduotako prezipitazio gogorrek gorabehera eta uholde ugari utzi dituzte Bizkaian, baina egoera egonkortzen hasi da. Ostarteak zabalak izango dira eguerdi partean, baina zaparrada txiki batzuk bota ditzake arratsaldean eta gauean.
Hodei eta prezipitazio hondarrekin esnatu gara, lurraldearen zati handi batean gau oso euritsua izan ondoren. Hala ere, goizean zehar, eguraldiak egonkortzeko joera hartuko du eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira.
Euriteek uholdeak eragin zituzten atzo Bilboko Alde Zaharrean eta Kale Nagusian, eta Leioan, berriz, La Avanzadako tunelak itxi behar izan zituzten ur-pilaketagatik. Prezipitazioek, gainera, zirkulazio-arazoak eragin zituzten Bizkaiko hainbat tokitan.
SOS Deiak Euskadiko Larrialdiei Aurregiteko Zentroak euriarekin lotutako 150 gorabehera inguru erregistratu ditu 20:30ak arte. Gehienak Bizkaian gertatu dira, eta ekaitzak uholde ugari eta ur-putzuak utzi ditu bertan.
Gaurko, ostarte zabalak izango dira eguerdi partean eta arratsaldeko lehen orduetan. Ondoren, ez da baztertzen zaparrada puntualak botatzea, batez ere barnealdean, baina oro har ahulak izango dira.
Haizeak ekialdetik joko du, eta arratsaldean ipar-ekialdea nagusituko da. Tenperatura maximoak 20 eta 25 ºC artekoak izango dira.
Eguraldi aldakorra astelehenean
Astelehenean eguraldia aldakorra izango da, tarteka hodeiak izango dira eta zaparrada batzuk botako ditu, batez ere goizaldean eta gauean.
Haizea hego-ekialdekoa izango da eta eguneko tenperaturak gora egingo du, maximoak igandean baino 3 edo 4 ºC altuagoak izango dira. Arratsaldean, haizeak ipar-ekialdetik joko du kostaldean.
Hodei gehiago eta zaparradak asteartean
Asteartean eguraldi aldakorrarekin jarraituko dugu. Hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira egunean zehar, ostarte zabalagoak goizean eta eguerdi partean, eta hodei gehiago arratsaldean eta gauean.
Orduan zaparrada gehiago bota ditzake. Goizean hegoaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean eta gauean iparraldera egingo du.
Tenperaturak apur bat jaitsiko dira kostaldean, eta Euskadiko gainerako lekuetan ez da aldaketarik izango.