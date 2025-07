Hacienda sospecha que Montoro no declaró el valor real de la venta de sus participaciones de Equipo Económico

Asimismo, Hacienda dispone del valor otorgado por otros socios en otras operaciones en 2015, que conducirían a 625 euros por participación social. Por lo tanto, cree que "los parámetros económico-financieros de la empresa" indiciariamente "alejarían dicho valor declarado en el IRPF de 10 euros de un precio razonable de venta entre partes independientes".

Además, la Agencia Tributaria se hace eco de un informe emitido por los Mossos d'Esquadra en diciembre de 2019 donde se concluía que "la transmisión de las participaciones sociales de los miembros políticos del despacho EE se realizó por el valor nominal de las mismas y no por el valor neto del patrimonio de dicha sociedad". Asimismo, detalla que esas participaciones “se transmitieron a determinados socios, y no proporcionalmente a todos”, por lo que concluye que “estos socios, presuntamente, podrían gestionar estas participaciones sociales como titulares de derecho, pero no de hecho".

Cambio de nombre

Los Mossos advirtieron también que "a partir del ejercicio 2015 se produjo una significativa disminución en la cifra de negocios de las empresas investigadas", cuando hasta ese momento, “las ratios eran elevadas y su salud financiera era buena" y lo vincularon a que "en el primer semestre de 2015 comenzaron a aparecer noticias en prensa denunciando estos hechos".

"Presuntamente como reacción a estas noticias, las personas investigadas habrían desmantelado esta estructura traspasando la actividad profesional a otro despacho llamado Global Afteli y constituyendo otras sociedades mercantiles interpuestas que garantizarían la continuidad de sus actividades presuntamente ilícitas", precisaron.

Cristobal Montoro fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar, y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy, y se dio de baja como afiliado del PP, la semana pasada, al trascender su imputación y la de su equipo.