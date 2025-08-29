Incendios forestales
Mañueco culpa a un "cóctel perverso" del impacto de los incendios en Castilla y León

Ante la presencia del presidente, colectivos y sindicatos se han concentrado a las puertas de las Cortes de Castilla y León para exigir dimisiones y denunciar la falta de medios del operativo.
Alfonso Fernández Mañueco
Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. Foto: EFE
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este viernes en el pleno extraordinario de las Cortes autonómicas que el operativo de extinción de incendios forestales respondió "desde el primer momento".

En su comparecencia, convocada para dar cuenta de la gestión de la ola de fuegos que ha azotado este verano la Comunidad, ha asegurado que la gravedad de los incendios responde a un "cóctel perverso" de condiciones meteorológicas extremas y, en muchos casos, a la acción humana como origen del fuego.

En su intervención inicial, Mañueco ha instado a "elevar el debate" y huir del "ruido, el simplismo y el cálculo electoral", subrayando que no es momento de buscar réditos políticos, sino de aplicar políticas efectivas para afrontar los incendios. "No es tiempo de hacer política con los incendios, sino de hacer política contra los incendios", ha sentenciado.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León        

No es tiempo de hacer política con los incendios, sino de hacer política contra ellos"

Además, el presidente ha mostrado su apoyo a las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre las enormes dificultades a las que se enfrenta el personal de extinción en circunstancias tan extremas como las registradas este verano. También ha tenido un recuerdo para las víctimas mortales, los heridos y los miles de damnificados por los fuegos, a quienes ha reiterado el compromiso de la Junta con las ayudas y la recuperación.

Cabe destacar que la sesión ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de las tres personas fallecidas durante los incendios de este verano en Castilla y León. Un gesto solemne que ha marcado el tono de una jornada marcada por la exigencia de explicaciones, responsabilidades y cambios en la política medioambiental de la Junta.

"Mañueco, Quiñones dimisión"

Mientras el presidente de la Junta de Castilla y León intervenía en el Parlamento, una concentración convocada por colectivos sociales, sindicatos, asociaciones vecinales y partidos se desarrollaba a las puertas de las Cortes de Castilla y León

Bajo el lema "Mala gestión, ¡Quiñones dimisión!" y al grito de "Mañuego, Quiñones dimisión", los convocantes exigieron la salida del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones,  del director general del Medio Natural, José Ángel Arranz y del presidente Alfonso Fernández Mañueco, a quienes responsabilizan de la falta de medios y planificación.

En un manifiesto leído durante la protesta, denunciaron que la Junta carece de una política de prevención real y que la respuesta al fuego ha sido tardía y precaria, basada en el "auxilio exterior" ante la "privatización, inacción y negligencia" del Gobierno autonómico.

