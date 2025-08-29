Mañueco culpa a un "cóctel perverso" del impacto de los incendios en Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este viernes en el pleno extraordinario de las Cortes autonómicas que el operativo de extinción de incendios forestales respondió "desde el primer momento".

En su comparecencia, convocada para dar cuenta de la gestión de la ola de fuegos que ha azotado este verano la Comunidad, ha asegurado que la gravedad de los incendios responde a un "cóctel perverso" de condiciones meteorológicas extremas y, en muchos casos, a la acción humana como origen del fuego.

En su intervención inicial, Mañueco ha instado a "elevar el debate" y huir del "ruido, el simplismo y el cálculo electoral", subrayando que no es momento de buscar réditos políticos, sino de aplicar políticas efectivas para afrontar los incendios. "No es tiempo de hacer política con los incendios, sino de hacer política contra los incendios", ha sentenciado.