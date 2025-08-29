Mañuecok "koktel gaizto" bati egotzi dio Gaztela eta Leongo suteen larritasunaren errua
Bien bitartean, kolektiboak eta sindikatuak Gaztela eta Leongo Gorteen atarian bildu dira dimisioak eskatzeko eta operatiboaren baliabide falta salatzeko.
Alfonso Fernandez Mañueco Gaztela eta Leongo Juntako presidentearen hitzetan, baso-suteak itzaltzeko operatiboak "hasiera-hasieratik" erantzun zuen.
Gaztela eta Leongo Gorteetako ezohiko osoko bilkuran esan duenez, suteen larritasuna muturreko baldintza meteorologikoen "koktel gaizto" baten ondorio da. Erkidego hori astindu duen sute-boladaren kudeaketaren berri emateko deitutako agerraldian egin ditu adierazpen horiek Mañuecok, eta sute horiek gizakiaren ekintzen ondorio ere badirela gaineratu du.
"Eztabaida baretzeko" eta "zaratatik, sinplismotik eta hauteskundeetako kalkulutik ihes egiteko" eskatu du Mañuecok; izan ere, "ez da etekin politikoak bilatzeko unea, suteei aurre egiteko politika eraginkorrak aplikatzeko unea baizik". "Ez da suteen kontura politika egiteko garaia, suteen aurkako politika egitekoa baizik", erantsi du.
Alfonso Fernandez Mañueco, Gaztela eta Leongo Juntako presidentea
Ez da suteen kontura politika egiteko garaia, suteen aurkako politika egitekoa baizik"
Gainera, Mañuecok bere babesa agertu dio Margarita Robles Defentsa ministroari, eta uda honetako egoera larrien aurrean langileen zailtasunak azpimarratzeko egin zituen adierazpenak defendatu ditu. Gainera, gogoan izan ditu suteen ondorioz izandako hildakoak, zaurituak eta kaltetutakoak.
Saioa minutu bateko isilunea eginez hasi da, Gaztela eta Leongo suteetan hil diren hiru pertsonen omenez. Juntaren ingurumen-politikaren inguruko azalpenak eman ditu, eta erantzukizunak eskatu eta aldaketak iragarri.
"Mañueco, Quiñones, dimititu"
Barruan saioa egin duten bitartean, elkarretaratzea egin dute Gaztela eta Leongo Gorteen atarian, gizate taldeek, sindikatuek, auzo elkarteek eta alderdiek deituta.
"Kudeaketa txarra, Quiñones dimititu!" lelopean eta "Mañueco, Quiñones, dimititu" oihukatuz, bertan bildutakoek hiru dimisio eskatu dituzte: Juan Carlos Suarez-Quiñones Ingurumen kontseilariarena, Jose Angel Arranz Ingurune Naturaleko zuzendari nagusiarena eta Alfonso Fernandez Mañueco presidentearena. Suteei aurre egiteko baliabide eta planifikazio faltaren erantzuletzat jo dituzte hirurak.
Protestan irakurritako manifestu batean, bertan bildutakoek salatu dute Juntak ez duela benetako prebentzio-politikarik, eta suari aurre egiteko emandako erantzuna berandu heldu dela eta eskasa izan dela, eta Mañuecoren gobernu autonomikoaren "pribatizazioa, ekintzarik eza eta zabarkeria" ikusita "kanpoko laguntza" behar izan dutela.
