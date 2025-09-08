REACCIONES AL ANUNCIO DE SÁNCHEZ
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Las fuerzas que apoyan a Sánchez celebran las medidas contra Israel pero las ven “tardías” e “insuficientes”

Por otra parte, Podemos, PP y Vox critican la decisión del Gobierno español tras anunciar el presidente nueve medidas contra Israel por el genocidio que está desarrollando en Gaza.
NAVA (ASTURIAS), 05/09/2025.- Decenas de personas con banderas de Palestina condenan el genocidio en Gaza al paso de los corredores por la localidad asturiana de Nava, durante la etapa 13 de la Vuelta Ciclista a España 2025 disputada entre el Cabezón de la Sal, y L'Angliru, de 202,7km de recorrido, este viernes. EFE/Juan González.
Cartel con el lema "Israel genocida" en la Vuelta a España. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Sanchezen inbestidurako taldeek begi onez hartu dituzte Israelen aurkako neurriak, baina "berandu" datozela uste dute
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Sumar y los socios de investidura de Pedro Sánchez han celebrado las medidas contra Israel anunciadas este lunes por el presidente del Gobierno, pero las ven “tardías e insuficientes” y piden ir más allá con otras acciones, como la retirada de la embajadora española en Tel Aviv.

Sánchez ha anunciado este lunes en una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa nueve medidas contra Israel ante el "genocidio" en Gaza que se aplicarán de forma inmediata y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, la prohibición de la entrada en España de implicados en esas acciones y más ayuda humanitaria.

Las medidas han sido consensuadas con sus socios de Gobierno de Sumar, que celebran el avance después de que el pasado jueves reclamaran al PSOE cinco acciones concretas contra Israel, pero ahora instan a no conformarse y a dar más pasos, entre ellos la retirada de la embajadora española de Tel Aviv.

Precisamente, este lunes ha ordenado la prohibición de entrada al país de Yolanda Díaz así como de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que ha denunciado que el veto de Israel busca "criminalizar" a los que señalan su "barbarie" en Gaza.

Otros socios lamentan que las medidas llegan tarde

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha celebrado en redes sociales las medidas anunciadas, aunque ha señalado que "llegan tarde", mientras que el diputado de su formación, Oskar Matute, ha dicho que espera que a este paso "le sigan más para parar los pies" al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Desde el PNV, también condenan el genocidio de Israel en Gaza y su portavoz Joseba Díez Antxustegi en declaraciones en el programa En Jake de ETB2 ha manifestado que “tenemos que analizar las medidas anunciadas por el Gobierno español, pero van en la buena dirección”.

Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, cree que lo anunciado "está bien pero llega tarde” y para BNG las medidas del Gobierno son “insuficientes” y reclaman la ruptura inmediata de toda relación con Israel y la imposición de sanciones.

Desde Junts han dejado caer que el tema es “lo suficientemente serio para hacer postureo" y han pedido un alto el fuego permanente en Gaza, detener la matanzas de civiles y liberar a los rehenes.

Satisfacción contenida en la ONG Amnistía Internacional, que en una nota de prensa ha pedido más medidas, como regular las actividades de las empresas españolas y prohibir que operen en asentamientos ilegales en Cisjordania o Jerusalén Este o comercien con bienes de éstos.

Los críticos

Entre los críticos con el Gobierno, Podemos ha acusado a Sánchez de mentir con el embargo de armas: "El Gobierno ha estado dos años comprando y vendiendo armas para un genocidio, mientras ha dicho que no lo hacía", ha escrito la secretaria general, Ione Belarra, en redes sociales.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado en una entrevista en Telecinco que las medidas anunciadas por Sánchez son fruto de las peticiones de sus socios de Gobierno y que lo que tendría que hacer es llevar el tema a Europa y conseguir que todo el Consejo se pronuncie "de una forma clara".

Desde Vox, su portavoz, José Antonio Fúster, ha interpretado las palabras de Sánchez como un lamento del presidente del Gobierno por "no tener bombas nucleares, pero no para defender a España, sino para, en este caso, ayudar a Hamás".

Israel responde a España: Acusa al "corrupto Gobierno de Sánchez" de "antisemita" y veta la entrada a Yolanda Díaz y Sira Rego
Sánchez anuncia nueve acciones de ejecución inmediata para parar el genocidio en Gaza
Palestina Benjamín Netanyahu Pedro Sánchez Israel Política Partidos Políticos Gobierno de España Franja de Gaza

Más noticias sobre política

Madrid (Spain), 08/09/2025.- A handout photo made available by the Spanish government showing Spanish Prime Minister Pedro Sanchez speaking during a press conference at Moncloa Palace in Madrid, Spain, 08 September 2025. Sanchez announced new legal measures against Israel over the alleged 'genocide' in the West Bank. (España) EFE/EPA/BORJA PUIG DE LA BELLACASA HANDOUT / SPANISH GOVERNMENT EDITORIAL USE ONLY ONLY AVAILABLE TO ILLUSTRATE THE ACCOMPANYING NEWS (MANDATORY CREDIT)HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sánchez anuncia embargo de armas por ley a Israel y prohibición de entrada a quien participe en el genocidio

En una declaración sin preguntas en Moncloa, ha denunciado que lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, que comenzó como una respuesta a "los atroces atentados de Hamás" del 7 de octubre de 2023, "no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del Derecho Humanitario".

Cargar más