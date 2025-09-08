Las fuerzas que apoyan a Sánchez celebran las medidas contra Israel pero las ven “tardías” e “insuficientes”
Sumar y los socios de investidura de Pedro Sánchez han celebrado las medidas contra Israel anunciadas este lunes por el presidente del Gobierno, pero las ven “tardías e insuficientes” y piden ir más allá con otras acciones, como la retirada de la embajadora española en Tel Aviv.
Sánchez ha anunciado este lunes en una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa nueve medidas contra Israel ante el "genocidio" en Gaza que se aplicarán de forma inmediata y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, la prohibición de la entrada en España de implicados en esas acciones y más ayuda humanitaria.
Las medidas han sido consensuadas con sus socios de Gobierno de Sumar, que celebran el avance después de que el pasado jueves reclamaran al PSOE cinco acciones concretas contra Israel, pero ahora instan a no conformarse y a dar más pasos, entre ellos la retirada de la embajadora española de Tel Aviv.
Precisamente, este lunes ha ordenado la prohibición de entrada al país de Yolanda Díaz así como de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que ha denunciado que el veto de Israel busca "criminalizar" a los que señalan su "barbarie" en Gaza.
Otros socios lamentan que las medidas llegan tarde
La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha celebrado en redes sociales las medidas anunciadas, aunque ha señalado que "llegan tarde", mientras que el diputado de su formación, Oskar Matute, ha dicho que espera que a este paso "le sigan más para parar los pies" al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Desde el PNV, también condenan el genocidio de Israel en Gaza y su portavoz Joseba Díez Antxustegi en declaraciones en el programa En Jake de ETB2 ha manifestado que “tenemos que analizar las medidas anunciadas por el Gobierno español, pero van en la buena dirección”.
Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, cree que lo anunciado "está bien pero llega tarde” y para BNG las medidas del Gobierno son “insuficientes” y reclaman la ruptura inmediata de toda relación con Israel y la imposición de sanciones.
Desde Junts han dejado caer que el tema es “lo suficientemente serio para hacer postureo" y han pedido un alto el fuego permanente en Gaza, detener la matanzas de civiles y liberar a los rehenes.
Satisfacción contenida en la ONG Amnistía Internacional, que en una nota de prensa ha pedido más medidas, como regular las actividades de las empresas españolas y prohibir que operen en asentamientos ilegales en Cisjordania o Jerusalén Este o comercien con bienes de éstos.
Los críticos
Entre los críticos con el Gobierno, Podemos ha acusado a Sánchez de mentir con el embargo de armas: "El Gobierno ha estado dos años comprando y vendiendo armas para un genocidio, mientras ha dicho que no lo hacía", ha escrito la secretaria general, Ione Belarra, en redes sociales.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado en una entrevista en Telecinco que las medidas anunciadas por Sánchez son fruto de las peticiones de sus socios de Gobierno y que lo que tendría que hacer es llevar el tema a Europa y conseguir que todo el Consejo se pronuncie "de una forma clara".
Desde Vox, su portavoz, José Antonio Fúster, ha interpretado las palabras de Sánchez como un lamento del presidente del Gobierno por "no tener bombas nucleares, pero no para defender a España, sino para, en este caso, ayudar a Hamás".
