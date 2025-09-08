ERREAKZIO POLITIKOAK

Sanchezen inbestidurako taldeek begi onez hartu dituzte Israelen aurkako neurriak, baina "berandu" datozela uste dute

Podemosek, PPk eta Voxek, berriz, Espainiako Gobernuaren erabakia kritikatu dute. Presidenteak Israelen aurkako bederatzi neurri iragarri ditu, izan ere, astelehen honean, genozidioagatik zigortzeko.

NAVA (ASTURIAS), 05/09/2025.- Decenas de personas con banderas de Palestina condenan el genocidio en Gaza al paso de los corredores por la localidad asturiana de Nava, durante la etapa 13 de la Vuelta Ciclista a España 2025 disputada entre el Cabezón de la Sal, y L'Angliru, de 202,7km de recorrido, este viernes. EFE/Juan González.
"Israel genozida" leloa duen kartela Espainiako Itzulian. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sumarrek zein Pedro Sanchezen inbestidurako kideek begi onez hartu dituzte Gobernuko presidenteak astelehen honetan iragarri dituen Israelen aurkako neurriak, baina "berandu datozela eta gutxiegi" ere badirela esan dute eta neurri horiez haratago joateko eskatu dute,Tel Aviveko enbaxadore espainiarra erretiratuz, adibidez.

Moncloa Jauregian egindako agerraldian, Sanchezek Israelen aurkako bederatzi neurri iragarri ditu, "Gazako genozidioaren aurrean, gehiago egitea ezinbestekoa delako", esan du. Neurri horiek berehala aplikatuko dira, eta, besteak beste, armen enbargoa juridikoki egituratzea, genozidio ekintzetan parte hartzen dutenei Espainian sartzea debekatzea eta laguntza humanitario gehiago ematea aurreikusten da.

Joan den ostegunean Israelen aurkako bost ekintza zehatz eskatu zizkion Sumarrek PSOEri, eta gaurko iragarpenaren ostean, honekin "ez konformatzeko" eta "urrats gehiago emateko" ere eskatu diote.

Hain zuzen ere, astelehen honetan Yolanda Diaz eta Sira Rego Gazteria eta Haurtzaroaren ministroari Israelera sartzeko debekua ezarri die Netanyahuren Gobernuak. Regok salatu du Israelen betoaren helburua "Gazan sarraskia dagoal diotenak kriminalizatzea" dela. 
Mertxe Aizpurua 

Neurriak, “berandu”

Sare sozialetan zabaldutako mezu batean, Mertxe Aizpurua EH Bilduk Kongresuan duen bozeramaileak txalotu egin ditu Sanchezek iragarritako neurriak, baina “berandu” datozela adierazi du. Oskar Matute koalizio bereko diputatuak, berriz, urrats gehiago eskatu ditu, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari “oinak geldiarazteko”.

EAJk ere, Israel Gazan egiten ari den genozidioa gaitzetsi du. ETB2ko ‘En Jake’ saioan egindako elkarrizketan, Joseba Diez Antxustegi Eusko Legebiltzarreko bozeramaile jeltzaleak  azaldu du “Espainiako Gobernuak iragarritako neurriak aztertu” egingo dituztela, baina aurreratu du “norabide onean” doazela.

Bere aldetik, Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen eledunaren ustez, neurriak “ondo” daude, baina “berandu” datoz.

BNG alderdiak, berriz, Israelekin harremana berehala etetea eta zigorrak ezartzea eskatu du, Sanchezek jakinarazitako neurriak “nahikoak ez” direla iritzita.

Bestalde, Juntsek aditzera eman du “itxurakeriatan” ari dela Espainiako Gobernua. Alderdi kataluniarrak eskatu du su-eten iraunkorra Gazarako, zibilen sarraskiak gelditzeko eta bahituak askatzeko.

Azkenik, Amnistia Internazionala gobernuz kanpoko erakundeak ere harago joatea eskatu du, neurri zorrotzagoekin. Hala nola, Israelekin merkataritza harremanak etetea galdegin du. 

Sanchezekiko kritikoak

Espainiako Gobernuak egindako iragarpenarekin kritiko agertu direnen artean, Podemos, PP eta Vox daude. Ione Belarra Podemoseko idazkari nagusiak armen enbargoarekin gezurretan aritzea leporatu dio Sanchezi sare sozialetan zabaldutako mezu batean: "Gobernuak bi urte eman ditu genozidio baterako armak erosten eta saltzen, ez zuela egiten esaten zuen bitartean", idatzi du.

Alberto Nuñez Feijoo PPko buruak Telecincon egindako elkarrizketa batean esan du Sanchezek iragarritako neurriak gobernukideen eskaeren ondorio direla, eta gaia Europara eraman beharko lukeela, Europako Kontseilu osoak "modu argian" erabaki beharko lukeelako Israeli ezarri beharreko zigorrak zeintzuk izan behar diren.

Jose Antonio Fuster Voxeko bozeramailearentzat Sanchezek "pena" adierazi du  "bonba nuklearrik ez izateagatik" baina ez "baina ez Espainia defendatzeko, Hamasi laguntzeko baizik".

Israelek Espainiari erantzun dio: "antisemita" izatea eta Yolanda Diaz eta Sira Rego ez sartzea leporatu dio "Sanchezen Gobernu ustelari"
Gazako genozidioa gelditzeko bederatzi ekintza iragarri ditu Sanchezek
Palestina Benjamin Netanyahu Pedro Sanchez Israel Politika Alderdi Politikoak Espainiako gobernua Gazako Zerrenda

