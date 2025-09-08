Sanchezen inbestidurako taldeek begi onez hartu dituzte Israelen aurkako neurriak, baina "berandu" datozela uste dute
Podemosek, PPk eta Voxek, berriz, Espainiako Gobernuaren erabakia kritikatu dute. Presidenteak Israelen aurkako bederatzi neurri iragarri ditu, izan ere, astelehen honean, genozidioagatik zigortzeko.
Sumarrek zein Pedro Sanchezen inbestidurako kideek begi onez hartu dituzte Gobernuko presidenteak astelehen honetan iragarri dituen Israelen aurkako neurriak, baina "berandu datozela eta gutxiegi" ere badirela esan dute eta neurri horiez haratago joateko eskatu dute,Tel Aviveko enbaxadore espainiarra erretiratuz, adibidez.
Moncloa Jauregian egindako agerraldian, Sanchezek Israelen aurkako bederatzi neurri iragarri ditu, "Gazako genozidioaren aurrean, gehiago egitea ezinbestekoa delako", esan du. Neurri horiek berehala aplikatuko dira, eta, besteak beste, armen enbargoa juridikoki egituratzea, genozidio ekintzetan parte hartzen dutenei Espainian sartzea debekatzea eta laguntza humanitario gehiago ematea aurreikusten da.
Joan den ostegunean Israelen aurkako bost ekintza zehatz eskatu zizkion Sumarrek PSOEri, eta gaurko iragarpenaren ostean, honekin "ez konformatzeko" eta "urrats gehiago emateko" ere eskatu diote.
Hain zuzen ere, astelehen honetan Yolanda Diaz eta Sira Rego Gazteria eta Haurtzaroaren ministroari Israelera sartzeko debekua ezarri die Netanyahuren Gobernuak. Regok salatu du Israelen betoaren helburua "Gazan sarraskia dagoal diotenak kriminalizatzea" dela.
Mertxe Aizpurua
Neurriak, “berandu”
Sare sozialetan zabaldutako mezu batean, Mertxe Aizpurua EH Bilduk Kongresuan duen bozeramaileak txalotu egin ditu Sanchezek iragarritako neurriak, baina “berandu” datozela adierazi du. Oskar Matute koalizio bereko diputatuak, berriz, urrats gehiago eskatu ditu, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari “oinak geldiarazteko”.
EAJk ere, Israel Gazan egiten ari den genozidioa gaitzetsi du. ETB2ko ‘En Jake’ saioan egindako elkarrizketan, Joseba Diez Antxustegi Eusko Legebiltzarreko bozeramaile jeltzaleak azaldu du “Espainiako Gobernuak iragarritako neurriak aztertu” egingo dituztela, baina aurreratu du “norabide onean” doazela.
Bere aldetik, Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen eledunaren ustez, neurriak “ondo” daude, baina “berandu” datoz.
BNG alderdiak, berriz, Israelekin harremana berehala etetea eta zigorrak ezartzea eskatu du, Sanchezek jakinarazitako neurriak “nahikoak ez” direla iritzita.
Bestalde, Juntsek aditzera eman du “itxurakeriatan” ari dela Espainiako Gobernua. Alderdi kataluniarrak eskatu du su-eten iraunkorra Gazarako, zibilen sarraskiak gelditzeko eta bahituak askatzeko.
Azkenik, Amnistia Internazionala gobernuz kanpoko erakundeak ere harago joatea eskatu du, neurri zorrotzagoekin. Hala nola, Israelekin merkataritza harremanak etetea galdegin du.
Sanchezekiko kritikoak
Espainiako Gobernuak egindako iragarpenarekin kritiko agertu direnen artean, Podemos, PP eta Vox daude. Ione Belarra Podemoseko idazkari nagusiak armen enbargoarekin gezurretan aritzea leporatu dio Sanchezi sare sozialetan zabaldutako mezu batean: "Gobernuak bi urte eman ditu genozidio baterako armak erosten eta saltzen, ez zuela egiten esaten zuen bitartean", idatzi du.
Alberto Nuñez Feijoo PPko buruak Telecincon egindako elkarrizketa batean esan du Sanchezek iragarritako neurriak gobernukideen eskaeren ondorio direla, eta gaia Europara eraman beharko lukeela, Europako Kontseilu osoak "modu argian" erabaki beharko lukeelako Israeli ezarri beharreko zigorrak zeintzuk izan behar diren.
Jose Antonio Fuster Voxeko bozeramailearentzat Sanchezek "pena" adierazi du "bonba nuklearrik ez izateagatik" baina ez "baina ez Espainia defendatzeko, Hamasi laguntzeko baizik".
Politikari buruzko albiste gehiago
Chivite, Saiz eta Foru Gobernuko hainbat kargudun 'Koldo auzia' ikertzeko Senatuko batzordera deituko dituzte
UPNk eskatuta eman beharko dituzte azalpenak Senatuan. Alderdi horren arabera, Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren azken txostenek eta Santos Cerdanen atxiloketak agerian uzten dute "Nafarroako sareak" geroz eta "protagonismo handiagoa" duela "ustezko ustelkeria sarean".
Sanchezek garapenerako lankidetzan inbertitzea aldarrikatu du, eta ez "% 5 defentsan"
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak aldarrikatu du garapenerako lankidetzan inbertitzea "zentzuzkoena" dela; izan ere, bere ustez, BPGren % 5eko inbertsioak baino gehiago laguntzen du segurtasunean. Aldiz, NATOko kideek hori egiteko konpromisoa hartu dute.
Anduezak aurrekontu "hedakorra" eskatu dio Pradalesi, adostutako "gobernu akordioari eratzungo diona"
Halaber, buruzagi sozialistak lehendakariari esan dio Gernikako Estatutuaren erreforma lantzea alderdi politikoei dagokiela.
Imanol Pradales Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiarekin bildu da
Imanol Pradales lehendakaria Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiarekin bildu da gaur arratsaldean, Lehendakaritzan, EAEko alderdiekin egiten ari den bilera-sortaren baitan.
Israeli armak salerostea eta genozidioan parte hartzen dutenei Espainian sartzea legez debekatuko du Sanchezek
Moncloan egindako galderarik gabeko adierazpenean salatu duenez, Israel Gazako Zerrendan egiten ari dena, 2023ko urriaren 7ko "Hamasen atentatu ankerren" erantzun gisa hasi zena, "ez da inoren burua defendatzea, ez da erasotzea ere, babesik gabe dagoen herri oso bat akabatzea da, Zuzenbide Humanitarioaren lege guztiak haustea da".
Ubarretxena: "Urtea amaitu baino lehen Gernikako Estatutua betetzeko eginkizuna dugu, eta Jaurlaritza horretan buru-belarri ari da"
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea ETB1eko Egun On saioan izan da eta, besteak beste, Madrilen izango dituen bileren gainean galdetu diote.
PSOEren aurkako pintadak agertu dira Eibarko txosna sozialistan
Honako hauek dira agertutako mezuak: "PSOE = GAL", "PSOE, Euskal Herri langilearen etsai", "Andueza tontolaba" eta "Independentzia Sozialismoa".
Israelek Sanchezen Gobernu "ustelari" antisemita izatea leporatu dio, eta herrialdera sartzea debekatu die Yolanda Diazi eta Sira Regori
Gideon Sa'ar Israelgo Atzerri ministroak antisemitismotzat jo ditu Pedro Sanchez presidenteak astelehen honetan iragarritako neurriak, eta leporatu dio Espainiako Gobernua zipriztintzen duten ustelkeria kasuen aurrean arreta desbideratu nahi izatea.
Pradalesek bilera-sortari berrekin eta PSE-EE hartuko du gaur
Lehendakariak gaur arratsaldean, 16:00etan, jarraituko du euskal talde parlamentarioekin egiten ari diren bilera-sortarekin. Helburua elkarrizketa politikoa indartzea eta euskal agenda blindatzea da, egungo ziurgabetasunaren aurrean.