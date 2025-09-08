Genozidioa Gazan
Israelek "Sanchezen Gobernu ustelari" leporatu dio "antisemita" izatea, eta herrialdera sartzea debekatu die Yolanda Diazi eta Sira Regori

Gideon Sa'ar Israelgo Atzerri ministroak antisemitismotzat jo ditu Pedro Sanchez presidenteak astelehen honetan iragarritako neurriak, eta leporatu dio Espainiako Gobernua zipriztintzen duten ustelkeria kasuen aurrean arreta desbideratu nahi izatea.

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Israelgo Gobernuak berehala erantzun dio Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak Gazako "genozidioa" geldiarazi asmoz asteazken honetan iragarri duen neurri sortari, eta salatu du ustelkeria eskandaluen gaineko "arreta kentzeko" saiakera bat direla neurriok. Halaber, Yolanda Diaz Gobernuko hirugarren presidenteordearen eta Sira Rego Gazteria ministroaren aurka zigorrak ezarriko dituela iragarri du.

Israelgo Kanpo Arazoetako ministro Gideon Sa'arrek erantzun du eta antisemitismotzat jo ditu neurriak. Hala, Sanchezi  leporatu dio bere alderdiaren eta Gobernuaren ustelkeria kasuen gaineko arreta desbideratu nahi izatea. "Begi bistakoa da Sanchezen Gobernu ustelak ustelkeria kasu larrien gaineko arreta desbideratzeko egin duela hau, Israelen aurkako etengabeko eraso antisemiten bidez", adierazi du.

Gainera, Diazen eta Regoren aurkako zigorrak ezarriko dituztela iragarri du, "marra gorri guztiak" gurutzatu dituztela iritzita. Zehazki, biei debekatu diete Israelen sartzea eta Gobernuarekin harremanik izatea.

Sa'arren arabera, "agerikoa" da Sumarreko buru gisa, Diaz "Sanchez presidentearen ahultasun politikoaz aprobetxatzen ari dela eta, urratsez urrats, bere ikuspegi antiisraeldar eta antisemita ezartzera bultzatzen ari dela".

Yolanda Diaz Gobernuko bigarren presidenteordeak, baina, esan du "harro" dagoela Israelek sarrera debekatu diolako, "genozidioa" egiten ari den Estatua da eta. Halaber, "herri palestinarraren eskubideen alde borrokan" jarraituko dutela azpimarratu du.

Israel Espainia Gazako Zerrenda Palestina Pedro Sanchez Politika
Israeli armak erosi eta saltzea legez debekatuko du Sanchezek, eta genozidioan parte hartzen dutenei Espainian sartzea debekatu

