Gazako genozidioa gelditzeko berehalako bederazi neurri iragarri ditu Sanchezek

Pedro Sanchez. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak bederatzi neurri iragarri ditu astelehen honetan "Gazako genozidioa geldiarazteko, genozidioaren egileak jazartzeko eta palestinarrak babesteko". Besteak beste, Israeli armak bahitzeko lege-dekretu bat onartuko dute, eta genozidioan zuzenean parte hartzen dutenei Espainian sartzeko debekua ezarri.

Moncloan egindako galderarik gabeko adierazpen batean salatu duenez, Israel Gazako Zerrendan egiten ari dena, 2023ko urriaren 7ko "Hamasen atentatu ankerren" erantzun gisa hasi zena, "ez da bere burua defendatzea, ez da erasotzea ere, babesik gabe dagoen herri oso bat akabatzea da, Zuzenbide Humanitarioaren lege guztiak haustea da".

Neurriak zerrendatu ondoren (besteak beste, Gazarako laguntza humanitario gehiago, UNRWAren finantzaketa indartzea edo Israelgo asentamenduetatik datozen produktuak inportatzeko debekua), onartu du ez direla nahikoa izango "inbasioa eta gerra krimenak geldiarazteko". 

Hala ere, "Netanyahu lehen ministroari eta bere gobernuari presioa gehitzeko" balio izatea espero du, "Palestinako herritarrak pairatzen ari diren sufrimenduaren zati bat arintzeko, eta baita Espainiako gizarteak jakin eta senti dezan XXI. mendeko gertaera zitalenetako baten aurrean, bere herrialdea, Espainia, historiaren alde egokian egon zela".

Honakoak dira Sanchezek iragarritako bederatzi neurriak:

1. Israelen armak bahitzeko urgentziazko lege-dekretu onartzea.

2. Israelerako erregaiak garraiatzen dituzten itsasontziak Espainiako portuetatik igarotzea debekatzea.

3. Israelera armak garraiatzen dituzten estatu-ontziei Espainiako aire-espaziora sartzea ukatzea.

4. Genozidioan parte hartzen duten pertsona guztiei Espainiara sartzeko debekua.

5. Gazan eta Zirsjordanian legez kanpoko kokalekuetatik datozen produktuak inportatzeko debekua.

6. Legez kanpoko kokalekuetan bizi diren Espainiako herritarrei emandako kontsuletxeko zerbitzuak legezko gutxienekora mugatzea.

7. Rafahn lankidetzan aritzeko baliabideak gehitzea eta Palestinako Agintaritzarekin lankidetza-proiektu berriak ezartzea

8. Espainiak UNRWAri egiten dion ekarpena 10 milioi euro gehiago handitzea.

9. Laguntza humanitarioaren eta lankidetzaren partida handitzea Gazarako, datorren urtean 150 milioi eurora iristeko.

