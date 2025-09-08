Genocidio en Gaza
Israel responde a España: Acusa al "corrupto Gobierno de Sánchez" de "antisemita" y veta la entrada a Yolanda Díaz y Sira Rego

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, ha tachado las medidas anunciadas este lunes por el presidente Pedro Sánchez de antisemitismo y ha acusado a Sánchez de querer desviar la atención sobre los casos de corrupción que acechan a su partido y a su Gobierno.
JERUSALEM (Israel), 13/08/2025.- Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delivers a speech during the U.S. Independence Day reception hosted by Newsmax, at the Waldorf Astoria Hotel in Jerusalem, 13 August 2025. Newsmax holds the reception annually to celebrate ties between the United States and Israel. (Estados Unidos, Jerusalén) EFE/EPA/Ronen Zvulun / POOL
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una imagen de archivo. Foto: EFE
El Gobierno de Israel ha respondido de forma inmediata al paquete de medidas anunciado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para frenar el "genocidio" en Gaza, denunciando que es un intento por "distraer la atención" de los escándalos de corrupción. Asimismo, ha anunciado sanciones contra la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y contra la ministra de Juventud, Sira Rego.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, ha tachado las medidas de antisemitismo y ha acusado a Sánchez de querer desviar la atención sobre los casos de corrupción que acechan a su partido y a su Gobierno. "El intento del corrupto Gobierno de Sánchez de desviar la atención de graves casos de corrupción mediante continuos ataques antisemitas y contra Israel es evidente", ha señalado el Gobierno de Benjamin Netanyahu

Así las cosas, ha anunciado la imposición de sanciones tanto contra Díaz como contra Rego, al considerar que han cruzado "cualquier línea roja". En concreto, a ambas se les prohíbe entrar en Israel además de vetarse cualquier contacto gubernamental con ellas.

Según Saar, es "evidente" que como líder de Sumar, Días "se está aprovechando de la debilidad política del presidente Sánchez y le está arrastrando, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita".

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dicho que es "un orgullo" que Israel le haya prohibido la entrada a ella y a la ministra Sira Rego, ya que asegura que es un Estado que "perpetra un genocidio". Asimismo, ha resaltado que seguirán "luchando por los derechos del pueblo palestino".

Sánchez anuncia embargo de armas por ley a Israel y prohibición de entrada a quien participe en el genocidio
