El Tribunal Superior del País Vasco investiga una denuncia de irregularidades en torno a las oposiciones de la Ertzaintza

Eneko Andueza y Javier de Andrés dan su punto de vista sobre la gestión de la Ertzaintza
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia Ertzaintzaren oposizioen inguruko irregulartasun salaketa bat ikertzen ari da
EITB

Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, y Javier De Andrés, presidente del PP vasco, han opinado sobre la noticia publicada por El Correo. En la misma, se hace referencia a la denuncia por posible manipulación en los procesos de selección de agentes de la Ertzaintza. Desde del Departamento de Seguridad explican que hay dos denuncias presentadas en sede judicial al respecto. Las dos han sido desestimadas en primera instancia; una de ellas, recurrida, no ha finalizado su recorrido, y en estos momentos se encuentra en el Tribunal Superior del País Vasco.

