Ertzaintzaren oposizioen inguruko irregulartasun salaketa bat ikertzen ari da Auzitegi Nagusia

Eneko Andueza y Javier de Andrés dan su punto de vista sobre la gestión de la Ertzaintza
18:00 - 20:00
EITB

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak eta Javier De Andres Euskadiko PPko presidenteak El Correo egunkariak gaur argitaratu duen albisteari buruzko iritzia eman dute. Aipatu albistean, Ertzaintzako agenteak hautatzeko prozesuetan manipulazioa izan daitekeelako jarritako salaketaz aritu dira. Segurtasun Sailetik azaldu dutenez, horren inguruko bi salaketa aurkeztu dituzte epaitegietan. Biak ezetsi dituzte lehen instantzian, baina horietako bat errekurritu egin dute, eta, ondorioz, ez du bere ibilbidea amaitu. Egun, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian dago.

