El Gobierno de Navarra no comparte las conclusiones de la OANA sobre la nulidad de las obra de Belate

El Gobierno de Navarra no comparte las conclusiones de la OANA sobre la nulidad de las obra de Belate
Euskaraz irakurri: Nafarroako Gobernua ez dator bat OANAk Belateko esleipenaren deuseztagarritasunaz esandakoarekin
EITB

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha asegurado que el proceso de adjudicación se realizó siguiendo las directrices de la Ley de Contratación de Navarra. Asimismo, afirma que el criterio marcado por la OANA no paraliza las obras de desoblamiento del túnel y que continuan opinando que "la adjudicación es legal." 

Navarra Gobierno de Navarra Corrupción Política Parlamento de Navarra Política

Anticorrupción de Navarra señala también la adjudicación de 62 VPO en Erripagaña a la UTE Acciona-Servinabar

La Oficina Anticorrupción considera que hay una "acumulación de incumplimientos flagrantes, evidentes y palmarios” en la actuación de la empresa pública Nasuvinsa con respecto a este contrato. El consejero Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y exdirector gerente de Nasuvinsa entre 2015 y 2019, José María Aierdi, ha defendido que "no hubo trato de favor a ninguna empresa".

Pedro Sánchez reclama que Israel no participe en ninguna competición deportiva "mientras dure la barbarie"

En la reunión de la comisión interparlamentaria en el Congreso de los Diputados, ante los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas, Sánchez ha puesto en cuestión que, tal como se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania, ahora no se haga lo mismo con Israel. Según Yolanda Díaz, "Israel no puede participar en eventos deportivos o culturales mientras se comete un genocidio" 

