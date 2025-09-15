CERDAN KASUA
Nafarroako Gobernua ez dator bat OANAk Belateko esleipenaren deuseztagarritasunaz esandakoarekin

Nafarroako Gobernua ez dator bat OANAk Belateko lanen deuseztagarritasunaz ateratako ondorioekin

EITB

Azken eguneratzea

Oscar Chivite Lurralde Kohesiorako kontseilariak komunikabideen aurrean azaldu duenez, adjudikazio prozesua Nafarroako Kontratazio Legea jarraituz egin zen eta Belateko tuneleko lanak ez dira geldiaraziko. 

Nafarroa Nafarroako Gobernua Ustezko ustelkeria politikoa Nafarroako parlamentua Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Inauguración VPO Erripagaña
Erripagañan 62 BOE eraikitzeko egindako kontratua ere jomugan jarri du Nafarroako Ustelkeriaren Aurkako Bulegoak

  Ustelkeriaren Aurkako Bulegoaren ustez, Nasuvinsa enpresa publikoak Erripagañan babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko egindako kontratuaren nondik norakoetan, "urraketa ageriko eta nabarmen ugari" daude. Jose Maria Aierdi Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilari eta Nasuvinsako zuzendari kudeatzaile ohiak defendatu duenez,  baina, "ez zen enpresa baten aldeko traturik egon".

MADRID, 15/09/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (C), junto a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona (i) y la vicesecretaria general, María Jesús Montero (d), preside la reunión interparlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista, este lunes en el Congreso. EFE/JJ GUILLEN
Pedro Sanchezek eskatu du Israelek ez dezala inolako kirol lehiaketatan parte hartu "basakeriak irauten duen bitartean"

Diputatuen Kongresuan parlamentu arteko batzordearen bileran, diputatu, senatari eta europarlamentari sozialisten aurrean, Sanchezek ezinegona erakutsi du lehen Ukrainaren inbasioaren ostean Errusia kanporatu zen gisan, ez delako orain gauza bera egiten Israelekin.  Diazen iritziz, "Israelek ezin du ez Eurovisionen ez beste edozein lekutan normaltasunez parte hartu Palestinan genozidio bat betikotzen ari den bitartean".

