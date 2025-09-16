GAZA
El Gobierno Vasco pide que no se politice la denuncia del genocidio en Gaza

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak Gazako genozidioaren salaketa ez politizatzeko eskatu du
author image

EITB

Última actualización

La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha pedido que no se politice un asunto que "todos deberíamos denunciar", como es el genocidio en Gaza. Asimismo, ha recordado que el Ejecutivo vasco aprobó una declaración institucional en la que exigía el alto el fuego "incondicional y permanente" en Gaza.

Franja de Gaza Palestina Israel Benjamín Netanyahu Derechos humanos Denuncias Delitos Unión Europea Europa Gobierno Vasco Política

