GAZA
Gazako genozidioaren salaketa ez politizatzeko eskatu du Eusko Jaurlaritzak

El Gobierno Vasco pide que no se politice la denuncia del genocidio en Gaza
18:00 - 20:00
EITB

Gazako genozidioa "guztiok salatu beharko genukeen" gaia dela esan du Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak, eta horren inguruan ez politizatzeko eskatu du. Halaber, gogora ekarri du Eusko Jaurlaritzak adierazpen instituzional bat onartu zuela Gazan "baldintzarik gabeko su-eten iraunkorra" exijitzeko.

