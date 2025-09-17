TRANSFERENCIAS
El PNV asegura que conseguir la prestación por desempleo es "un gran paso para Euskadi"

18:00 - 20:00

Maribel Vaquero. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: EAJren ustez, Euskadirentzat "oso onuragarria" da langabezia-prestazioren kudeaketa lortu izan
author image

EITB

Última actualización

La diputada Maribel Vaquero ha afirmado que están muy contentos y que es "un gran logro tanto para Euskadi como para el PNV".

Congreso Diputados EAJ-PNV Estatuto de Autonomía del País Vasco Gobierno Vasco Gobierno de España Política

