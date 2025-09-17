TRANSFERENTZIAK
EAJren ustez, Euskadirentzat "oso onuragarria" da langabezia-prestazioren kudeaketa lortu izana

Maribel Vaquero. Argazkia: EITB
EITB

Maribel Vaquero diputatuaren hitzetan "oraindik bilerak falta dira" eskualdatzea gauzatzeko eta, "adostutakoa beteko" dela ziurtatzeko, "jarraipena egingo" diotela jakinarazi du.

Diputatuen Kongresua EAJ EAEko Autonomia Estatutua Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Politika

