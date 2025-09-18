Será noticia: Pleno de Política General, huelga general en Ipar Euskal Herria y Francia, y entrevista a José Luis Rebordinos

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 18 de septiembre de 2025:

- Pleno de Política General: El Parlamento Vasco arranca su actividad este jueves tras las "vacaciones" con la celebración del Pleno de Política General —el primero del lehendakari Imanol Pradales—, una sesión en la que tanto el lehendakari como los grupos parlamentarios pondrán encima de la mesa los temas que marcarán el año político. La sesión se podrá seguir en directo en Orain.

- Huelga general en Ipar Euskal Herria y Francia: Ipar Euskal Herria y Francia encaran una nueva jornada de huelga y movilizaciones este jueves. El objetivo de la convocatoria de la intersindical, compuesta por ocho sindicatos, es incidir en el proyecto de presupuestos para el 2026 que está preparando el nuevo primer ministro Sébastien Lecornu —el ex primer ministro François Bayrou anunció recortes por valor de 44 000 millones de euros—.

- Entrevista a José Luis Rebordinos: EITB ofrece la entrevista al director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, que se celebrará entre el 19 de septiembre y el 27 de septiembre.