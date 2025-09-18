PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Pleno de Política General, huelga general en Ipar Euskal Herria y Francia, y entrevista a José Luis Rebordinos

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
imanol-pradales-parlamento-vasco eusko legebiltzarra
El lehendakari Imanol Pradales durante una intervención en el Parlamento Vasco. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Politika orokorreko osoko bilkura, greba orokorra Ipar Euskal Herrian eta Frantzian, eta Jose Luis Rebordinosi elkarrizketa
EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 18 de septiembre de 2025:

- Pleno de Política General: El Parlamento Vasco arranca su actividad este jueves tras las "vacaciones" con la celebración del Pleno de Política General —el primero del lehendakari Imanol Pradales—, una sesión en la que tanto el lehendakari como los grupos parlamentarios pondrán encima de la mesa los temas que marcarán el año político. La sesión se podrá seguir en directo en Orain.

- Huelga general en Ipar Euskal Herria y Francia: Ipar Euskal Herria y Francia encaran una nueva jornada de huelga y movilizaciones este jueves. El objetivo de la convocatoria de la intersindical, compuesta por ocho sindicatos, es incidir en el proyecto de presupuestos para el 2026 que está preparando el nuevo primer ministro Sébastien Lecornu —el ex primer ministro François Bayrou anunció recortes por valor de 44 000 millones de euros—.

- Entrevista a José Luis Rebordinos: EITB ofrece la entrevista al director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, que se celebrará entre el 19 de septiembre y el 27 de septiembre. 

La senadora de Geroa Bai Uxue Barkos durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles en Pamplona en la que ha asegurado que las declaraciones del diputado de EH Bildu Óscar Matute dan "un nuevo sentido" a los informes de la OANA sobre la adjudicación de obras públicas.
Hace  min.

Geroa Bai expresa "sospecha e indignación" después de que EH Bildu se "jactara" de controlar la Oficina Anticorrupción

Uxue Barkos ha manifestado que esas declaraciones “dotan de un nuevo sentido a los errores jurídicos” que, en su opinión, tiene el informe de OANA sobre Nasuvinsa. Oskar Matute, por su parte, asegura encontrarse "sorprendido por la repercusión de sus palabras", afirmando que utilizó "el titular de un periódico en tono irónico". 

