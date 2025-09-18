TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Politika Orokorreko Osoko Bilkura, greba orokorra Ipar Euskal Herrian eta Frantzian eta Jose Luis Rebordinosi elkarrizketa

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

imanol-pradales-parlamento-vasco eusko legebiltzarra
Imanol Pradales lehendakaria Eusko Legebiltzarreko hitzaldi batean. Artxiboko argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hauek dira ostegun honetako, 2025eko irailaren 18ko titular nagusiek hartuko dituzten gaiak:

- Politika orokorreko osoko bilkura: Eusko Legebiltzarrak udako "oporren" ostean berriz ekingo dio bere jarduerari ostegun honetan, Politika orokorreko osoko bilkurarekin —Imanol Pradales lehendakariaren lehen Politika orokorreko osoko bilkura izango da duela urtebete pasatxo kargua hartu zuenetik—. Gaurko saioan, lehendakariak eta Legebiltzarreko taldeek urte politikoa markatuko duten gaiak jarriko dituzte mahai gainean. Politika orokorreko osoko bilkura zuzenean jarraitu ahalko da Orainen. 

- Greba orokorra Ipar Euskal Herrian eta Frantzian: Zortzi sindikatuk greba-eguna eta mobilizazioak deitu dituzte ostegun honetarako Ipar Euskal Herrian eta Frantziako estatuan. François Bayrou lehen ministro ohiak iragarri zituen 44.000 milioi euroko murrizketen aurka protesta egiteko egin ziren deialdiak eta, orain, Sebastien Lecornu lehen ministro berria 2026ko aurrekontuak prestatzen ari den honetan, eragina izatea da sindikatuen helburu nagusia.

- Elkarrizketa Jose Luis Rebordinosekin: EITBk Jose Luis Rebordinos Donostiako Zinemaldiko zuzendaria elkarrizketatu du, Zinemaldia hasi bezperan —aurten, irailaren 19tik 27ra bitartean egingo da—. 

Imanol Pradales Eusko Legebiltzarra EAJ EH Bildu PSE EE PP Sumar VOX Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu