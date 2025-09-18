Politika Orokorreko Osoko Bilkura, greba orokorra Ipar Euskal Herrian eta Frantzian eta Jose Luis Rebordinosi elkarrizketa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Hauek dira ostegun honetako, 2025eko irailaren 18ko titular nagusiek hartuko dituzten gaiak:
- Politika orokorreko osoko bilkura: Eusko Legebiltzarrak udako "oporren" ostean berriz ekingo dio bere jarduerari ostegun honetan, Politika orokorreko osoko bilkurarekin —Imanol Pradales lehendakariaren lehen Politika orokorreko osoko bilkura izango da duela urtebete pasatxo kargua hartu zuenetik—. Gaurko saioan, lehendakariak eta Legebiltzarreko taldeek urte politikoa markatuko duten gaiak jarriko dituzte mahai gainean. Politika orokorreko osoko bilkura zuzenean jarraitu ahalko da Orainen.
- Greba orokorra Ipar Euskal Herrian eta Frantzian: Zortzi sindikatuk greba-eguna eta mobilizazioak deitu dituzte ostegun honetarako Ipar Euskal Herrian eta Frantziako estatuan. François Bayrou lehen ministro ohiak iragarri zituen 44.000 milioi euroko murrizketen aurka protesta egiteko egin ziren deialdiak eta, orain, Sebastien Lecornu lehen ministro berria 2026ko aurrekontuak prestatzen ari den honetan, eragina izatea da sindikatuen helburu nagusia.
- Elkarrizketa Jose Luis Rebordinosekin: EITBk Jose Luis Rebordinos Donostiako Zinemaldiko zuzendaria elkarrizketatu du, Zinemaldia hasi bezperan —aurten, irailaren 19tik 27ra bitartean egingo da—.
Politikari buruzko albiste gehiago
EAJren ustez, Euskadirentzat "oso onuragarria" da langabezia-prestazioren kudeaketa lortu izana
Maribel Vaquero diputatuaren hitzetan "oraindik bilerak falta dira" eskualdatzea gauzatzeko eta, "adostutakoa beteko" dela ziurtatzeko, "jarraipena egingo" diotela jakinarazi du.
Arabak "probintziako aita" titulua kenduko die Francori eta Molari
Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak egin du iragarpena, asteazken honetan diktadura frankistak Araban errepresaliatutako pertsonak oroitzeko egin duen lore-eskaintzan. Ekitaldi hori Foru Aldundiak eta lurraldeko Batzar Nagusiek antolatzen dute urtero, eta kargu publikoak eta senideak izan dira bertan.
Greba eta mobilizazio eguna, ostegunean, Ipar Euskal Herrian
Frantzia osoan egingo dira protestak Gobernuak ezarri nahi dituen murrizketen aurka. Sindikatuek Lecornu lehen ministro berria prestatzen ari den 2026ko aurrekontuetan eragin nahi dute. Baionan 10:30ean irtengo da manifestazio nagusia Santa Ursula plazatik.
Geroa Baik “haserrea" adierazi du, EH Bilduk “Ustelkeriaren Kontrako Bulegoa kontrolatzen” duela esan ondoren
Uxue Barkosek adierazi duenez, adierazpen horiek "zentzu berria" ematen diete OANAk Nasuvinsari buruz egindako "txostenak dituen akats juridikoei". Oskar Matutek, bere aldetik, "harrituta" dagoela esan du eta "egunkari bateko titularra tonu ironikoan" erabili zuela argitu du.
Goiak aitortu du autobus geltokia txiki geratu dela eta handitzeko asmoa duela
Donostiako alkateak deitoratu egin du oraindik abiadura handiko trena Donostiara iritsi ez izana, horrek zerbitzua arinduko lukeela uste baitu.
Euskal agenda zer den zehazteko eskatu dio Garridok lehendakariari
Laura Garrido legebiltzarkide popularrak salatu du estatus berria negoziatzeko mahaian ez dagoela Alderdi Popularra, eta Imanol Pradales lehendakariari azalpenak eskatu dizkio. Bestalde, bihar Eusko Legebiltzarrean egitekoa den Politika Orokorreko Eztabaidan euskal agenda zer den zehazteko eskatu dio lehendakariari.
Langabezia-prestazioen kudeaketa eskualdatzeko akordioa txalotu du Martinezek
Lander Martinez Sumarreko diputatuak Kongresuan esan du akordioa "oso positiboa" dela Euskadirentzat. Bere hitzetan, agerian geratu da Sumarrek autogobernuarekin duen konpromisoa.
Amiantoaren biktimek laguntzak jasotzeko ziurtagiria eskatu ahal izango dute ostegun honetatik aurrera
Eskaria aurkeztu eta gehienez hiru hilabeteko epean eman beharko dute ziurtagiria.
Euskadik eta Espainiako Gobernuak akordioa sinatu dute langabezia-prestazioaren eskualdaketarako
Transferentzien Batzorde Mistoan gauzatuko da urtea amaitu aurretik, eta Eusko Jaurlaritzak SEPEren bulegoak eta langileak bere gain hartuko ditu.