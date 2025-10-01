PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: EITB Focus, decisión de Hamás y reunión sobre la transferencia de aeropuertos

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
DLS EITB FOCUS - ¿Aguantará Sánchez los dos años?
EITB Focus
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: EITB Focus, Hamasen erabakiaren zain eta aireportuen kudeaketa eskualdatzeko negoziazioa
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 1 de octubre de 2025:

- EITB FocusSeis de cada diez personas preguntadas por EITB Focus creen que el Gobierno de Pedro Sánchez aguantará los dos años de legislatura que le restan. Así lo cree el 65,1% de los encuestados, frente al 24,6% que vaticinan que Sánchez no agotará la legislatura. Un 10% no ha querido responder a esta cuestión. EH Bildu ganaría las elecciones generales en Euskadi si los comicios generales se celebraran en la actualidad, empatando a 6 escaños con el PNV. Navarra mantendría el reparto de escaños actual en el Congreso de los Diputados, pero el PSN empeoraría su resultado en casi cuatro puntos. 

Decisión de Hamás: Hamás podría responder este miércoles al plan de Trump para Gaza, y apoyado por Netanyahu. El presidente estadounidense ha dado un margen de “tres o cuatro días” al grupo palestino para dar una respuesta.

Reunión sobre la transferencia de aeropuertos: El Gobierno Vasco comienza este miércoles con el Gobierno español la negociación de la transferencia de la gestión de los aeropuertos con "expectativas y positivismo" y cree que ambas partes encontrarán la fórmula más adecuada para ello. 

