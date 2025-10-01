Será noticia: EITB Focus, decisión de Hamás y reunión sobre la transferencia de aeropuertos

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 1 de octubre de 2025:

- EITB Focus: Seis de cada diez personas preguntadas por EITB Focus creen que el Gobierno de Pedro Sánchez aguantará los dos años de legislatura que le restan. Así lo cree el 65,1% de los encuestados, frente al 24,6% que vaticinan que Sánchez no agotará la legislatura. Un 10% no ha querido responder a esta cuestión. EH Bildu ganaría las elecciones generales en Euskadi si los comicios generales se celebraran en la actualidad, empatando a 6 escaños con el PNV. Navarra mantendría el reparto de escaños actual en el Congreso de los Diputados, pero el PSN empeoraría su resultado en casi cuatro puntos.

- Decisión de Hamás: Hamás podría responder este miércoles al plan de Trump para Gaza, y apoyado por Netanyahu. El presidente estadounidense ha dado un margen de “tres o cuatro días” al grupo palestino para dar una respuesta.

- Reunión sobre la transferencia de aeropuertos: El Gobierno Vasco comienza este miércoles con el Gobierno español la negociación de la transferencia de la gestión de los aeropuertos con "expectativas y positivismo" y cree que ambas partes encontrarán la fórmula más adecuada para ello.