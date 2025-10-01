TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: EITB Focus, Hamasen erabakiaren zain eta aireportuen kudeaketa eskualdatzeko negoziazioa

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

% 65ak baietz uste du
EITB Focus
EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 1ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- EITB FocusEITB Focus inkestan parte hartu duten hamar pertsonatik seik uste dute Pedro Sanchezen Gobernuak legegintzaldia amaituko duela. Hauteskunde orokorrak gaur egingo balira, EH Bilduk irabaziko lituzke Euskadin gaur egun egingo balira, diputatu kopuruan EAJrekin berdinduta (6). Nafarroak Diputatuen Kongresuko egungo eserlekuen banaketari eutsiko lioke,  baina PSNk ia lau puntu egingo luke behera. 

Hamasen erabakiaren zain: Trumpek Gazarako aurkeztutako plana aztertzen ari da Hamas, eta datozen orduetarako espero da erantzuna. AEBko presidenteak "hiruzpalau eguneko" tartea eman dio Hamasi bake plana onartzen duen ala ez erabakitzeko.

Aireportuen kudeaketa eskualdatzeko negoziazioa: "Baikor" eta "itxaropentsu".  Hala ekingo dio Eusko Jaurlaritzak asteazken honetan aireportuen kudeaketa eskualdatzeko negoziazioari Espainiako Gobernuarekin, Maria Ubarretxena Gasteizko Gobernuko Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak esan duenez. 

EiTB Focus Hauteskunde inkestak Espainiako Hauteskunde Autonomikoen albisteak Pedro Sanchez Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Politika

