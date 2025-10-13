DISTURBIOS
Bingen Zupiria: "Las imágenes muestran una violencia organizada y una preparación previa"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zupiria sailburuak adierazi du Gasteizko istiluak indarkeria antolatua izan zirela eta aldez aurretik prestatuak
author image

EITB

Última actualización

En relación a los disturbios ocurridos en Vitoria-Gasteiz el día 12 de octubre, el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco ha afirmado que la Ertzaintza dará una "mayor importancia a la violencia urbana" de este tipo. 

Asimismo, ha calificado como "inaceptable en una sociedad democrática" que exista un "un discurso antifaxista que justifica la utilización de la violencia en algunos casos".

El Gobierno Vasco condena los incidentes: "Son hechos muy graves que atentan contra la convivencia"
Vitoria-Gasteiz Gobierno Vasco Manifestaciones Ertzaintza Ultraderecha Política

