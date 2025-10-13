ISTILUAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bingen Zupiria: "Irudien azterketak argi eta garbi uzten du atzean zerbait antolatua dagoela"

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gasteizen urriaren 12an izan ziren istiluen harira, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak adierazi du Ertzaintzak "jokabide hauek aztertu eta erantzun egokia" emango diela. 

Horrez gainera, onartezintzat jo ditu "indarkeria erabiltzea justifikatzen" duten "diskurtso antifaxistak".

Eusko Jaurlaritzak gaitzetsi egin ditu istiluak: "Gertakari oso larriak dira, bizikidetzaren aurkakoak"
Gasteiz Eusko Jaurlaritza Manifestazioak Ertzaintza Ultraeskuina Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu