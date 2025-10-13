Los partidos califican de "inaceptables" los incidentes de Vitoria, mientras el sindicato Erne pide "el cese inmediato" de la cúpula de la Ertzaintza

Los partidos políticos reaccionan este lunes a los incidentes ocurridos este domingo en Vitoria-Gasteiz, donde tuvo lugar un enfrentamiento entre los participantes en una concentración de Falange Española y los que tomaban parte en una contramanifestación que trataba de impedir el citado. Los violentos incidentes se saldaron con 20 ertzainas heridos y 19 detenidos acusados de desórdenes públicos.

PSE

El secretario general del PSE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha calificado de "inaceptables" los incidentes y ha considerado que este tipo de manifestaciones "deben ser controladas". En una entrevista en Euskadi Irratia, Asensio ha señalado que "eso es lo que traen los mensajes de la ultraderecha".



El líder de los socialistas guipuzcoanos ha mostrado su preocupación porque la Ertzaintza "se vio superada en varios momentos" y la situación estaba "fuera de control".

"No sé si ha habido fallos, pero hay que hacer una reflexión porque los manifestantes fueron a Vitoria con palos, buscando la pelea y parecía que fuera quedada entre dos grupos, aunque lo de ayer no era un partido de fútbol sino otra cosa", ha indicado.

EH Bildu

EH Bildu ha expresado su preocupación por los hechos y ha exigido responsabilidades al Gobierno Vasco. En un comunicado, la formación soberanista ha señalado que el acto de la Falange "nunca debería haberse permitido, máxime en un contexto en el que la amenaza de la ultraderecha pone en riesgo la convivencia y la seguridad del país".

Asimismo, entrevistado en Radio Euskadi, el portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha opinado que no debía haberse autorizado el acto de Falange. "Me parece grave que permitan ese acto de un partido fascista, el único durante la dictadura franquista". Es "como si se autorizara al Ku Klux Klan" la celebración de una concentración, ha comparado.



"Ese acto no tendría que haberse producido y esa gente que quería hacer turismo fascista lo tendría que haber hecho en otro lugar", ya que éste "es un territorio con un fuerte sentimiento antifranquista y antifascista, probablemente porque somos hijos de Gernika" y "no entiendo que haya tanta facilidad para que puedan venir aquí a provocar", ha reflexionado.

Erne

El sindicato Erne ha pedido el cese "inmediato" del jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, y del jefe de la División de Protección Ciudadana, Alfonso Garaikoetxea, por el "deficiente" dispositivo de ayer, que "derivó en una batalla campal con jóvenes radicales".



En su opinión, el planteamiento operativo de ayer fue "ridículo y completamente alejado de los estándares que deben regir una actuación policial eficaz, proporcionada y centrada en la defensa de la seguridad ciudadana".



Para Erne, "la imagen ofrecida a la ciudadanía y el riesgo innecesario asumido por los agentes y por los propios ciudadanos son responsabilidad directa de quienes lideran desde hace años la planificación operativa".



