Alderdiek "onartezintzat" jo dituzte Gasteizko istiluak, eta Erne sindikatuak Ertzaintzako buruak "berehala kargugabetzeko" eskatu du

Igande honetan Falange Españolak Gasteizen eragindako istiluei aurre egiteko dispositiboa "eskasa" izan zela kritikatu du Ernek. EH Bilduk erantzukizunak eskatu dizkio Eusko Jaurlaritzari, "inoiz ospatu behar ez zen" ekitaldi batengatik.

Acto de la Falange Española en Vitoria-Gasteiz.

Falange Españolako kideak, igande honetan Gasteizen. Argazkia: Orain

Azken eguneratzea

Gasteizen izandako istiluen harira, euren gaitzespena adierazi dute EAEko alderdi politikoek. Falange Españolaren elkarretaratze batean parte hartu zutenen eta kontramanifestazio batean parte hartu zutenen arteko liskarrak izan ziren igande honetan. Istilu bortitz horietan 20 ertzain zauritu ziren eta 19 pertsona atxilotu zituzten, desordena publikoak egotzita.

PSE

Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako PSEko idazkari nagusiak esan duenez, istiluak "onartezinak" dira eta horrelako manifestazioak "kontrolatu" egin behar dira. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean, Asensiok adierazi du hori dela "ultraeskuinaren mezuek dakartena".

Gipuzkoako sozialisten burua kezkatuta agertu da Ertzaintza "hainbat unetan bere burua gaindituta ikusi zuelako, eta egoera kontrolaezina".

"Ez dakit akatsik izan den, baina hausnarketa bat egin behar da, manifestariak makilekin joan baitziren Gasteizera, borroka bila, eta bazirudien bi talderen artean geratu zela, baina atzokoa ez zen futbol partida bat, beste zerbait baizik", adierazi du.

EH Bildu

Bestalde, EH Bildu kezkatuta agertu da gertakariengatik, eta erantzukizunak eskatu dizkio Eusko Jaurlaritzari. Ohar batean, alderdi soberanistak adierazi du Falangearen ekitaldia "inoiz ez zela onartu behar, are gehiago ultraeskuinaren mehatxuak herriaren elkarbizitza eta segurtasuna arriskuan jartzen dituen testuinguru batean".

Era berean, Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Oskar Matute EH Bilduk Kongresuan duen bozeramaileak nabarmendu du ez zela baimendu behar Falangeko ekitaldia. "Larria iruditzen zait alderdi faxista baten ekitaldia ahalbidetzea, diktadura frankistan izan zen bakarra".

"Ekintza hori ez zen gertatu behar, eta turismo faxista egin nahi zuen jende horrek beste leku batean egin beharko zukeen"; izan ere, "frankismoaren aurkako sentimendu handia eta antifaxista duen lurraldea da, ziurrenik Gernikako seme-alabak garelako", eta "ez dut ulertzen hona eragitera etortzeko hainbesteko erraztasuna egotea", gaineratu du.

Erne

Bestetik, Erne sindikatuak Josu Bujanda Ertzaintzako burua eta Alfonso Garaikoetxea Herritarren Babeserako Dibisioko burua "berehala " kargutik kentzeko eskatu du, atzoko dispositibo "eskasa" izan zelakoan, "gazte erradikalekin egindako borroka zakarra" eragin zuelako.

Bere ustez, atzoko planteamendu operatiboa "barregarria izan zen, eta herritarren segurtasunaren defentsan oinarritutako polizia-jarduera eraginkorra gidatu behar duten estandarretatik erabat aldendua".

Sindikatuaren aburuz, "herritarrei emandako irudia eta eragileek eta herritarrek eurek beren gain hartutako alferrikako arriskua plangintza operatiboaren buru direnen erantzukizun zuzena dira".

