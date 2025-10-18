Vivienda
Denis Itxaso anuncia la creación de un programa para proteger a los propietarios de alquileres en zonas tensionadas, a cambio de precios moderados

Según ha explicado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, el objetivo es aumentar la oferta de vivienda en el mercado libre y moderar los precios en las zonas tensionadas.
Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco. Foto de archivo.
Euskaraz irakurri: Denis Itxasok programa berri bat iragarri du tentsio handiko eremuetako alokairuetako jabeak babesteko, neurrizko prezioen ordez
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha anunciado la puesta en marcha de un programa de alquiler público que protegerá a los propietarios de impagos y desperfectos, en zonas tensionadas.

Según ha explicado Itxaso en un acto sobre vivienda organizado por el PSE-EE en Donostia, este programa incluirá una bajada en los precios.

"El objetivo es aportar certidumbre a los propietarios que decidan sacar sus viviendas al mercado libre del alquiler en zonas tensionadas a cambio de que los precios sean más razonables", ha explicado el secretario de Vivienda del PSE-EE.

Por su parte, Ane Oyarbide, Portavoz Socialista en el ayuntamiento donostiarra, no ha dudado en criticar la gestión del PNV en materia de vivienda, destacando la “falta de compromiso” del grupo jeltzale en dicha materia.

En el encuentro, los socialistas han defendido el acceso a la vivienda como una "un pilar esencial en el Estado del bienestar", apostando por "políticas valientes y eficaces".

 

