Etxebizitza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Denis Itxasok programa bat iragarri du eremu tentsionatuetako alokairuetako jabeak babesteko

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak azaldu duenez, helburua da merkatu librean etxebizitzen eskaintza handitzea eta prezioak jaistea eremu tentsionatuetan.

GRAFCAV5463. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 18/10/2025.- El secretario de vivienda del PSE-EE y consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso (2i), el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio (d), la portavoz socialista en el Ayuntamiento de San Sebastián, Ane Oyarbide, y la directora general de Alokabide, Patricia Val (i), participan este sábado en un acto sobre vivienda. EFE/Juan Herrero.

Ezkerretik eskuinera, Patricia Val, Denis Itxaso, Ane Oyarbide eta Jose Ignacio Asensio. Argazkia: EFE.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburuak iragarri du alokairu publikoko programa bat jarriko dela martxan, eremu tentsionatuetako jabeak babesteko alokairua kobratu ez edo kalteak izanez gero.

Itxasok PSE-EEk Donostian etxebizitzari buruz antolatutako ekitaldi batean azaldu duenez, programa horrek prezioak jaistea ere ekarriko du.

"Helburua da ziurtasuna ematea tentsio handiko eremuetako etxebizitzak alokairu librearen merkatura ateratzen duten jabeei, prezioak zentzuzkoagoak izatearen truke", azaldu du PSE-EEko Etxebizitza idazkariak.

Bestalde, Ane Oyarbide Donostiako Udaleko bozeramaile sozialistak ez du zalantzarik izan kritikatzeko EAJk etxebizitzaren arloan egindako kudeaketa, eta jeltzaleen "konpromiso falta" salatu du.

Ekitaldian, sozialistek etxebizitza "ongizate-estatuaren funtsezko zutabea" dela esan dute, eta "politika ausartak eta eraginkorrak" aldarrikatu dituzte.

Denis Itxaso Bizkaia Gasteiz Bilbo Politika Araba Euskal Autonomia Erkidegoa Gipuzkoa PSE EE Politika Eusko Jaurlaritza Donostia Etxebizitza

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu