Esteban reprocha a EH Bildu que "quien dio realce a Falange ha sido su gente"

Entrevistado en Onda Vasca, el presidente del EBB del PNV Aitor Esteban se ha referido a los altercados en Vitoria-Gasteiz entre manifestantes de la Falange y contramanifestantes. El jeltzale asegura que "el problema es" que EH Bildu está "dando por buena la utilización de la violencia para contrarrestar lo que a ellos no les gustaba".
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Estebanek EH Bilduri leporatu dio "Falangea nabarmendu zuena bere jendea izan dela"
El Gobierno Vasco condena los incidentes: "Son hechos muy graves que atentan contra la convivencia"
