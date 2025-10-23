Istiluak
Estebanek EH Bilduri: "Falangeari indarra eman ziona zuen jendea izan zen"

Entrevistado en Onda Vasca, el presidente del EBB del PNV Aitor Esteban se ha referido a los altercados en Vitoria-Gasteiz entre manifestantes de la Falange y contramanifestantes. El jeltzale asegura que "el problema es" que EH Bildu está "dando por buena la utilización de la violencia para contrarrestar lo que a ellos no les gustaba".
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Gasteizen Falangeko manifestarien eta kontramanifestatzaileen artean izandako istiluak mintzagai izan ditu Aitor Esteban EAJko EBBko presidenteak, Onda Vascan egindako elkarrizketan. Jeltzalearen esanetan, "arazoa da EH Bildu ontzat ematen ari dela indarkeria erabiltzea beraiei gustatzen ez zitzaienari aurre egiteko". 

Eusko Jaurlaritzak gaitzetsi egin ditu istiluak: "Gertakari oso larriak dira, bizikidetzaren aurkakoak"
Ultraeskuina Gasteiz EAJ Eusko Jaurlaritza Ertzaintza Politika

