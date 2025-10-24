Estatuto de Gernika
El lehendakari pide "otro ritmo" en la llegada de las transferencias pendientes

Imanol Pradales lehendakaria
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lehendakariak "beste erritmo bat" eskatu du egiteke dauden transferentzien iritsieran
EITB

Imanol Pradales ha subrayado que el Gobierno Vasco ha trasladado al Ejecutivo central “diez propuestas concretas”, y ha pedido “que se demuestre altura”, pues el tiempo transcurre y 46 años después sigue sin cumplirse lo pactado.

