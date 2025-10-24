Gernikako Estatutua
Estatutua bere osotasunean betetzeko “beste erritmo bat” eskatu du lehendakariak

Imanol Pradales lehendakaria
Espainiako Gobernuari “hamar proposamen zehatz” helarazi dizkiola esan du lehendakariak Eusko Legebiltzarreko Osoko Bilkuran. “Pedro Sanchezek aukera historikoa dauka gure herriarekiko zorra kitatzeko”, gaineratu du.

Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza Eusko Legebiltzarra EAEko Autonomia Estatutua Pedro Sanchez Espainia Politika

