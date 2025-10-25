PARLAMENTO EN LAS ONDAS
EH Bildu rechaza la candidatura de Mikel Mancisidor para el Ararteko, y critica que PNV y PSE-EE negocien con el PP

Euskaraz irakurri: EH Bilduk Mikel Mancisidorren hautagaitza errefusatu du, eta EAJk eta PSE-EEk PPrekin negoziatzea kritikatu du
Jeltzales y socialistas necesitan el apoyo de la coalición abertzale o de los populares para lograr la mayoría cualificada de tres quintas partes del Parlamento Vasco, y la primera ya ha adelantado que no dará su apoyo, y la segunda aún no se ha posicionado.

El jurista Mikel Mancisidor, propuesto por PNV y PSE-EE como nuevo Ararteko
