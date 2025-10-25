'PARLAMENTO EN LAS ONDAS'

EH Bilduk Mikel Mancisidorren hautagaitza errefusatu du Ararteko izateko, eta EAJk eta PSE-EEk PPrekin negoziatzea kritikatu du

18:00 - 20:00
EITB

Jeltzaleek eta sozialistek koalizio abertzalearen edo popularren babesa behar dute Eusko Legebiltzarreko gehiengo kualifikatua (hiru bosten) lortzeko. EH Bilduk aurreratu du ez diola babesik emango, eta PPk oraindik ez du esan alde edo kontra egingo duen.

Mikel Mancisidor legelaria, EAJk eta PSE-EEk proposatutako Ararteko berria
