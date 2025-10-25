Los partidos políticos vascos piden la renovación del Estatuto de Gernika, en su 46 aniversario

Diferentes actos de los partidos políticos de Euskadi han conmemorado el Estatuto de Gernika, en su 46 aniversario. En un contexto marcado por las negociaciones para su renovación, los líderes han aprovechado la ocasión para pronunciarse sobre el futuro “nuevo Estatuto”.

Pese a que cuando los ciudadanos vascos votaron el texto los partidos en Euskadi estaban divididos, la foto hoy es distinta: la valoración general es positiva. Pese a ello, todas las formaciones políticas insisten en que una renovación es necesaria.

Aitor Esteban, líder de EAJ-PNV, ha confiado en que el Gobierno español avance en las negociaciones antes de final de año. Según ha recordado Esteban, se fijó “un calendario” para el traspaso de competencias, que exige cumpla el Gobierno español.