Los partidos políticos vascos piden la renovación del Estatuto de Gernika, en su 46 aniversario
En un contexto marcado por las negociaciones para la renovación del texto, los diferentes líderes políticos han aprovechado la ocasión para pronunciarse sobre el futuro "renovado Estatuto".
Diferentes actos de los partidos políticos de Euskadi han conmemorado el Estatuto de Gernika, en su 46 aniversario. En un contexto marcado por las negociaciones para su renovación, los líderes han aprovechado la ocasión para pronunciarse sobre el futuro “nuevo Estatuto”.
Pese a que cuando los ciudadanos vascos votaron el texto los partidos en Euskadi estaban divididos, la foto hoy es distinta: la valoración general es positiva. Pese a ello, todas las formaciones políticas insisten en que una renovación es necesaria.
Aitor Esteban, líder de EAJ-PNV, ha confiado en que el Gobierno español avance en las negociaciones antes de final de año. Según ha recordado Esteban, se fijó “un calendario” para el traspaso de competencias, que exige cumpla el Gobierno español.
Por su parte, EH Bildu ha realizado un acto político en el monolito de Amaiur (Navarra), "símbolo de resistencia de la nación".
En él, tanto el portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, como la portavoz del partido en Navarra, Laura Aznal, han destacado la necesidad de mejorar el autogobierno y la foralidad.
Según la formación, ha llegado "el momento" de para avanzar en al "soberanía de este país".
Además, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha abogado por hacer del autogobierno "una herramienta útil", descartando por completo la idea de "soberanías imaginadas".
El secretario general ha reclamado una "renovación justa" del Estatuto que dé respuestas a las "necesidades reales" de la sociedad vasca.
El Partido Popular vasco se ha dado cita junto al árbol de Gernika para rendir homenaje al Estatuto.
El presidente del partido, Javier de Andrés, ha dejado claro que "no hay independencias" posibles en el nuevo acuerdo, y ha abogado por un Estatuto que "piensa en la libertad de las personas".
Por último, Podemos Euskadi ha destacado el valor para el desarrollo del autogobierno que ofrece el Estatuto de Gernika. Además, ha abogado que esta característica no debe reforzar los "privilegios de las élites económicas, como así lo concibe el PNV".
