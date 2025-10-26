MEMORIA HISTÓRICA
Los familiares de 'Txiki' y Otaegi creen que el acto en el Congreso se queda corto

En vísperas del Día de las Víctimas de la Dictadura, este jueves se celebrará un coloquio entre los escritores Aroa Moreno y Roger Mateos en el Congreso de los Diputados, quienes reflexionarán sobre los 50 años de la muerte de Franco y el significado histórico de aquellas últimas penas de muerte dictadas por el régimen.

50 años de los fusilamientos de 'Txiki’ y Otaegi: las familiares reivindican memoria y reconocimiento

Imagen de Txiki y Otaegi sobre una ikurriña.

Euskaraz irakurri: Txiki eta Otaegiren senideek Kongresuko ekitaldia txiki geratzen dela uste dute
author image

EITB

Última actualización

Este sábado se conocía que el Congreso de los diputados celebrará un acto de homenaje a las últimas cinco víctimas fusiladas por el franquismo, entre ellas 'Txiki' y Otaegi.

EITB ha hablado con los familiares, que consideran que la mesa redonda que se va a organizar el próximo jueves, no es un reconocimiento suficiente, "se queda corto", dicen. Así se lo han contado a Radio Euskadi.

Los familiares de 'Txiki' y Otaegi creen que habiéndose cumplido 50 años de los fusilamentos, lo que debería hacer el Congreso o en su lugar el Gobierno, es reconocerlos como víctimas. Si no ocurre este año, dicen, dudan de que pueda ocurrir más adelante.

Además, han manifestado que los familiares no han recibido invitación ni por parte del Congreso ni de ningún partido politico.

---------------------------------------------------------------------------------

El reportaje La Noche más larga, Txiki y Otaegi se puede ver en EITB a la Carta.

