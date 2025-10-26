Este sábado se conocía que el Congreso de los diputados celebrará un acto de homenaje a las últimas cinco víctimas fusiladas por el franquismo, entre ellas 'Txiki' y Otaegi.

EITB ha hablado con los familiares, que consideran que la mesa redonda que se va a organizar el próximo jueves, no es un reconocimiento suficiente, "se queda corto", dicen. Así se lo han contado a Radio Euskadi.

Los familiares de 'Txiki' y Otaegi creen que habiéndose cumplido 50 años de los fusilamentos, lo que debería hacer el Congreso o en su lugar el Gobierno, es reconocerlos como víctimas. Si no ocurre este año, dicen, dudan de que pueda ocurrir más adelante.

Además, han manifestado que los familiares no han recibido invitación ni por parte del Congreso ni de ningún partido politico.

