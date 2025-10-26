'Txiki' eta Otaegiren senideek Kongresuko ekitaldia txiki geratzen dela uste dute
Aroa Moreno eta Roger Mateos idazleen solasaldia izango ostegunean Madrilgo Kongresuan, Diktaduraren Biktimen Egunaren bezperan. Francoren heriotzaren 50 urteei eta Erregimenak emandako azken heriotza-zigorren esanahi historikoari buruz hausnartzeko helburua izango du solasaldiak.
Larunbat honetan jakin da Espainiako diputatuen Kongresuak omenaldi ekitaldi bat egingo diela frankismoak fusilatutako azken bost biktimei, tartean, 'Txiki' eta Otaegiri.
Gaur EITBk euren senitartekoekin hitz egin ahal izan du, eta ez daude batere konforme ekitaldiari emango zaion formarekin.
Ekitaldi hori bi idazleren arteko solasaldi bat izango da Kongresuko areto batean, eta 'Txiki' eta Otaegiren senitartekoentzat "eskas" geratzen da, hala esan diote Radio Euskadiri.
Senideek uste dute aukera galdu dela. Fusilamenduak izan zirenetik 50 urte betetzen diren honetan, Kongresuak eta Espainiako Gobernuak egin beharko luketeena biktima bezala aitortzea izan beharko litzatekeela uste dute.
Ekitaldirako gonbidapenik ere ez dute jaso.
La Noche más larga, Txiki eta Otaegi erreportajea ikusgai da EITB Nahieran atarian.
