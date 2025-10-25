MEMORIA HISTORIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Kongresuak Txiki eta Otaegi omenduko ditu ostegun honetan

Frankismoko azken fusilatuak gogoratuko dituzte mahai-inguru batekin. Bertan, bi idazlek gertakari horiei buruz hitz egingo dute, Diktaduraren Biktimen Eguna dela eta.

CONGRESO INVESTIDURA EFE
Kongresua. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu
Publizitatea
X