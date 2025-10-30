"Esto es un circo": Los titulares que deja Pedro Sánchez ante la comisión del 'Caso Koldo'
El jefe del Gobierno español ha dejado un puñado de titulares durante su comparecencia ante la llamada “comisión Koldo” en el Senado.
A continuación, sus frases más destacadas:
* “Esto es un circo”. Así ha definido Pedro Sánchez la comisión que investiga el Caso Koldo: “Una comisión de difamación y un “circo”.
* “Me va a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta comisión… Es un sarcasmo”. Durante su intervención, ha tenido varios encrontronazos con Eloy Suárez, presidente de la comisión, del PP.
* Ha admitido que, alguna vez, cobró en efectivo del PSOE: “Sobre cifras no le puedo responder en concreto porque fueron gastos anecdóticos, nunca por encima de mil euros, y siempre con justificante”.
* “Mi organización es limpia y se financia legalmente, el Gobierno es, junto al de Zapatero, el más limpio de la democracia”. “El PSOE no tiene pagos sin documentar”.
* Sobre Ábalos, ha dicho que “desconocía” los hábitos personales (ha usado la palabra “andanzas”) del exsecretario de Organización del PSOE: “me repugnan”.
* “No he tenido absolutamente ninguna relación con Aldama”. Así ha respondido Sánchez a si conoce al empresario Victor de Aldama, supuesto conseguidor de la trama del Caso Koldo.
* A Feijóo le ha acusado de haber “ocultado su sueldo real” y de haber cobrado sobresueldos.
* “Mi mujer no tuvo nada que ver con el rescate de Air Europa”. Y para reforzar su defensa, ha mencionado los informes de la UCO de la Guardia Civil. "Para algunas formaciones políticas los informes de la UCO son la Biblia cuando les viene bien, y cuando les vienen mal pues lo dejan a un lado", ha añadido.
* “Se han traspasado muchas líneas rojas en el ataque personal”. Ha denunciado también el “brutal acoso” que ha recibido su mujer, Begoña Gómez. “De llamarla Begoño o insinuar que era una mujer transexual, como si esto fuera denigrante o despectivo”, ha dicho.
