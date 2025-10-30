CASO KOLDO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

"Esto es un circo": Los titulares que deja Pedro Sánchez ante la comisión del 'Caso Koldo'

Ha defendido la honorabilidad de su mujer, Begoña Gómez, ha tildado de "circo" la comisión que investiga el 'Caso Koldo' y ha subrayado en varias ocasiones que el PSOE se financia "legalmente".
Pedro Sánchez en la comisión del Congreso
Foto: Orain.eus
Euskaraz irakurri: "Hau zirku bat da": Pedro Sanchezek 'Koldo Auzia' ren batzordearen aurrean utzitako titularrak

Última actualización

El jefe del Gobierno español ha dejado un puñado de titulares durante su comparecencia ante la llamada “comisión Koldo” en el Senado. 

A continuación, sus frases más destacadas:

“Esto es un circo”. Así ha definido Pedro Sánchez la comisión que investiga el Caso Koldo: “Una comisión de difamación y un “circo”.

* “Me va a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta comisión… Es un sarcasmo”. Durante su intervención, ha tenido varios encrontronazos con Eloy Suárez, presidente de la comisión, del PP.

* Ha admitido que, alguna vez, cobró en efectivo del PSOE: “Sobre cifras no le puedo responder en concreto porque fueron gastos anecdóticos, nunca por encima de mil euros, y siempre con justificante”.

* “Mi organización es limpia y se financia legalmente, el Gobierno es, junto al de Zapatero, el más limpio de la democracia”. “El PSOE no tiene pagos sin documentar”. 

* Sobre Ábalos, ha dicho que “desconocía” los hábitos personales (ha usado la palabra “andanzas”) del exsecretario de Organización del PSOE: “me repugnan”.

* “No he tenido absolutamente ninguna relación con Aldama”. Así ha respondido Sánchez a si conoce al empresario Victor de Aldama, supuesto conseguidor de la trama del Caso Koldo.

* A Feijóo le ha acusado de haber “ocultado su sueldo real” y de haber cobrado sobresueldos. 

* “Mi mujer no tuvo nada que ver con el rescate de Air Europa”. Y para reforzar su defensa, ha mencionado los informes de la UCO de la Guardia Civil. "Para algunas formaciones políticas los informes de la UCO son la Biblia cuando les viene bien, y cuando les vienen mal pues lo dejan a un lado", ha añadido.

* “Se han traspasado muchas líneas rojas en el ataque personal”. Ha denunciado también el “brutal acoso” que ha recibido su mujer, Begoña Gómez. “De llamarla Begoño o insinuar que era una mujer transexual, como si esto fuera denigrante o despectivo”, ha dicho.

Pedro Sánchez Senado Psoe Corrupción Política Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Mazón avanza que hará una "reflexión más profunda" en los próximos días

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que se hace "cargo del día de ayer", en que se celebró el funeral de Estado por las víctimas mortales en la dana, que no deja de "reflexionar sobre lo que significa" esa jornada, y que en los próximos días hará "una reflexión algo más profunda". Así lo ha señalado un día después del funeral de Estado celebrado en València por las 237 víctimas mortales de la dana (229 de ellas en la provincia de Valencia) en el primer aniversario de la tragedia, donde recibió abucheos y gritos de "asesino" y "fuera" por parte de la familiares de los fallecidos.
Cargar más
Publicidad
X