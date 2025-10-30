'KOLDO' AUZIA

"Hau zirku hutsa da": Pedro Sanchezek 'Koldo' auzia ikertzeko batzordean utzitako lerroburu nagusiak

Begoña Gomez emaztearen defentsa sutsua egin du 'Koldo' auzia ikertzen duen batzordearen aurrean, Senatuan. Behin eta berriz, PSOEren finantziazioa "garbia" dela azpimarratu du. 

Pedro Sánchez en la comisión del Congreso
Argazkia: Orain.eus

Azken eguneratzea

Espainiako presidenteak lerroburu mordoa utzi ditu ''Koldo' auzia ikertzen duen batzordearen aurrean, Senatuan. 

Hona hemen bota dituen esaldi aipagarrienak:

  • "Hau zirku hutsa da". Horrela definitu du Pedro Sanchezek 'Koldo' auzia ikertzen duen batzordea: "Difamazio batzordea da".
  • "Batzorde honetako presidentearen inpartzialtasuna eskertu nahiko nuke... Sarkasmoa da". Bere agerraldian, Eloy Suarez batzordearen presidentearekin hainbat ika-mika izan ditu. 
  • Onartu du PSOEk inoiz eskudirutan ordaindu izan diola: "Zifrei buruz, ezin dizut erantzun zehatzik eman, gastu anekdotikoak izan zirelako, inoiz ez mila eurotik gorakoak, eta fakturarekin, beti".
  • "Nire erakundea (PSOE) garbia da, eta legezko finantzazioa du; Eta nire Gobernua, Zapaterorenarekin batera, demokraziako garbiena da". "PSOEk ez dauka justifikatu gabeko ordainketarik ". 
  • Abalosi buruz, esan du ez zuela bere "ohitura pertsonalen" berri: "Nazka ematen didate", gaineratu du. 
  • "Nire emazteak ez zuen zerikusirik izan Air Europaren erreskatearekin". Eta defentsa hori indartzeko, Guardia Zibilaren txostenak aipatu ditu. "Alderdi politiko batzuentzat UCOren txostenak Biblia dira, ondo datorkienean, eta gaizki datozkienean, alde batera uzten dituzte", goraipatu du.
  • "Marra gorri asko gainditu dira". Begoña Gomez bere emazteak jaso duen "jazarpen basatia" ere salatu du. "Begoño deitu izan diote, eta emakume transexuala dela iradoki", gogorarazi du.
Pedro Sanchez Senatua Psoe Ustezko ustelkeria politikoa Politika

