"Hau zirku hutsa da": Pedro Sanchezek 'Koldo' auzia ikertzeko batzordean utzitako lerroburu nagusiak
Begoña Gomez emaztearen defentsa sutsua egin du 'Koldo' auzia ikertzen duen batzordearen aurrean, Senatuan. Behin eta berriz, PSOEren finantziazioa "garbia" dela azpimarratu du.
Espainiako presidenteak lerroburu mordoa utzi ditu ''Koldo' auzia ikertzen duen batzordearen aurrean, Senatuan.
Hona hemen bota dituen esaldi aipagarrienak:
- "Hau zirku hutsa da". Horrela definitu du Pedro Sanchezek 'Koldo' auzia ikertzen duen batzordea: "Difamazio batzordea da".
- "Batzorde honetako presidentearen inpartzialtasuna eskertu nahiko nuke... Sarkasmoa da". Bere agerraldian, Eloy Suarez batzordearen presidentearekin hainbat ika-mika izan ditu.
- Onartu du PSOEk inoiz eskudirutan ordaindu izan diola: "Zifrei buruz, ezin dizut erantzun zehatzik eman, gastu anekdotikoak izan zirelako, inoiz ez mila eurotik gorakoak, eta fakturarekin, beti".
- "Nire erakundea (PSOE) garbia da, eta legezko finantzazioa du; Eta nire Gobernua, Zapaterorenarekin batera, demokraziako garbiena da". "PSOEk ez dauka justifikatu gabeko ordainketarik ".
- Abalosi buruz, esan du ez zuela bere "ohitura pertsonalen" berri: "Nazka ematen didate", gaineratu du.
- "Nire emazteak ez zuen zerikusirik izan Air Europaren erreskatearekin". Eta defentsa hori indartzeko, Guardia Zibilaren txostenak aipatu ditu. "Alderdi politiko batzuentzat UCOren txostenak Biblia dira, ondo datorkienean, eta gaizki datozkienean, alde batera uzten dituzte", goraipatu du.
- "Marra gorri asko gainditu dira". Begoña Gomez bere emazteak jaso duen "jazarpen basatia" ere salatu du. "Begoño deitu izan diote, eta emakume transexuala dela iradoki", gogorarazi du.
Mazonek aurreratu du "hausnarketa sakonagoa" egingo duela datozen egunetan
Carlos Mazon Valentziako Generalitateko presidenteak adierazi du bere gain hartzen duela "atzoko eguna", izan ere, Estatu hileta izan zen atzo, eta egun horrek "zer esan nahi duen hausnartzen ari da", eta datozen egunetan "hausnarketa sakonagoa" egingo duela gaineratu du. Hori adierazi du Valentzian, GOIDIaren ondorioz hildako 237 biktimen omenezko Estatu hileta egin eta biharamunean. Biktima horietatik 229 Valentziako probintzian hil ziren.
Sanchezek onartu du PSOEren eskudirutan "gastu anekdotikoak" kobratu dituela, baina esan du inoiz ez direla mila eurotik gorakoak izan
'Koldo' auzia ikertzeko Senatuan egindako batzordean Espainiako Gobernuko presidenteak adierazi duenez, Jose Luis Abalos Garraio ministro ohia "konfiantza handiko" pertsona izan zen, baina "bere ohiturek" nazka eragiten diotela.
Sanchezek onartu du ordainketak eskudirutan egin izan dituela, baina adierazi du inoiz ez zirela mila eurotik gorakoak izan
PSOEk "finantziazio garbia" duela adierazi du Espainiako Gobernuko presidenteak, 'Koldo auzia' ikertzeko Senatuan egindako batzordean.
Diez Antxustegi: "Negoziatzeko unea da, baina ez gaude liskarretarako eta borroka politikorako prest"
EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak txalotu du "Euskadik aurrekontuak izango" dituela, "nazioarteko ziurgabetasun une honetan".
Albiste izango dira: Sanchez Koldo auziko ikerketa batzordean, Miren Arzalluzi elkarrizketa ETBn eta Gipuzkoako aurrekontu proiektua
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Virginia Ortiz, GOIDIaren biktima: "Bere eginbeharra alde batera utzi zuenak eragin zuen tragedia"
Virginia Ortiz Riquelmek, GOIDIaren ondorioz Leturren (Albacete) hildako Juan Alejandro Ortizen lehengusuak, esan du tragediaren erantzulea bere ardura alde batera utzi zuena dela. Bere hitzetan, "bizitako tragediaren eragilea" ez zen denboralea izan, "bere egitekoa alde batera utzi zuena" baizik, jakinda hori egiteak heriotzak eragin zitzakeela.
Oihu artean hartu dute Mazon biktimen senideek, Estatu hiletan: "koldarra, puta-kumea eta nazkagarria"
Duela urtebeteko GOIDIan bizitza galdu zuten 237 herritarren omenez Estatu hileta egin dute Valentzian, laikoa, eta ordezkari politikoen hitzaldirik gabea. Biktimen senideen testigantza hunkigarrien aurretik, Carlos Mazon presidentearen aurkako oihuek hautsi dute ekitaldiaren solemnitatea.
Perez Iglesiasek PPri erantzun dio campusetako pintaketak garbitzea EHUri dagokiola
Muriel Larrea PPko legebiltzarkideak Jaurlaritzari eskatu dio EHUko campusetako pintadak "berehala" garbitu ditzala, bere hizetan, espazio "itogarriak" bilakatzen ari direlako "ezker abertzalearen ideiekin bat egiten ez dutenentzat".
Mazonen kontraesan etengabeak
Urtebete pasa da eta oraindik erantzukizun politikoak ez dira argitu. Oraindik inork ez daki Carlos Mazonek arratsalde hartako ordubete erabakigarrian zer egin zuen. Hamaika bertsio eman ditu. Bat bera ere ez da sinesgarria, eta pixkanaka-pixkanaka dena argitzen ari da.