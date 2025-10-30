Caso Koldo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Sánchez admite que ha cobrado en efectivo del PSOE gastos "anecdóticos", nunca por encima de mil euros

En su comparecencia en la 'comisión Koldo' del Senado, el presidente del Gobierno español ha asegurado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos fue una persona de su "máxima confianza", aunque ha aclarado que sus "hábitos personales" le repugnan.
MADRID, 30/10/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del caso Koldo, este jueves en el Senado. EFE/Chema Moya
18:00 - 20:00
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su intervención en el Senado. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Sanchezek onartu du PSOEren eskudirutan "gastu anekdotikoak" kobratu dituela, inoiz ez mila eurotik gora
author image

EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha admitido que "en alguna ocasión" ha podido cobrar gastos en efectivo del PSOE en su condición de secretario general, aunque asegura que estas cantidades en ningún caso han superado los mil euros en cada ocasión y fueron "anecdóticos".

Así lo ha trasladado al inicio de su comparecencia en la 'comisión Koldo' del Senado donde ha sido convocado por el Partido Popular para responder sobre las presuntas irregularidades de los exdirigentes José Luis Ábalos y Santos Cerdán y el exasesor Koldo García y sobre los pagos emitidos por Ferraz.

"Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura", ha señalado Sánchez defendiendo en todo momento la legalidad del proceso, ha indicado a preguntas de la senadora de UPN María del Mar Caballero. En ese sentido ha negado que esos pagos en metálico hayan sido superiores a mil euros, lo que iría en contra de la legalidad.

"Persona de máxima confianza"
    
Sobre el exministro de Transportes José Luis Ábalos, Sánchez ha asegurado que fue una persona de su "máxima confianza", enmarcando su salida del Ejecutivo en el contexto de la desescalada de la pandemia, aunque ha aclarado que sus "hábitos personales" le repugnan.

Ante preguntas de la senadora de UPN, María del Mar Caballero, sobre el presunto pago a prostitutas con dinero público por parte de Ábalos, Sánchez ha señalado que eso lo tiene que dirimir la Justicia, aunque ha defendido que su Gobierno está "absolutamente comprometido" con los derechos de la mujer y el feminismo.

La gerente del PSOE afirma que no hay "ningún pago en efectivo que no esté documentado"
Pedro Sánchez niega que haya corrupción estructural en el PSOE y admite que pensó en dimitir tras el caso Koldo
Corrupción Política Pedro Sánchez Gobierno de España Partidos Políticos Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Mazón avanza que hará una "reflexión más profunda" en los próximos días

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que se hace "cargo del día de ayer", en que se celebró el funeral de Estado por las víctimas mortales en la dana, que no deja de "reflexionar sobre lo que significa" esa jornada, y que en los próximos días hará "una reflexión algo más profunda". Así lo ha señalado un día después del funeral de Estado celebrado en València por las 237 víctimas mortales de la dana (229 de ellas en la provincia de Valencia) en el primer aniversario de la tragedia, donde recibió abucheos y gritos de "asesino" y "fuera" por parte de la familiares de los fallecidos.
Cargar más
Publicidad
X