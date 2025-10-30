Sánchez admite que ha cobrado en efectivo del PSOE gastos "anecdóticos", nunca por encima de mil euros

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha admitido que "en alguna ocasión" ha podido cobrar gastos en efectivo del PSOE en su condición de secretario general, aunque asegura que estas cantidades en ningún caso han superado los mil euros en cada ocasión y fueron "anecdóticos".



Así lo ha trasladado al inicio de su comparecencia en la 'comisión Koldo' del Senado donde ha sido convocado por el Partido Popular para responder sobre las presuntas irregularidades de los exdirigentes José Luis Ábalos y Santos Cerdán y el exasesor Koldo García y sobre los pagos emitidos por Ferraz.



"Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura", ha señalado Sánchez defendiendo en todo momento la legalidad del proceso, ha indicado a preguntas de la senadora de UPN María del Mar Caballero. En ese sentido ha negado que esos pagos en metálico hayan sido superiores a mil euros, lo que iría en contra de la legalidad.

"Persona de máxima confianza"



Sobre el exministro de Transportes José Luis Ábalos, Sánchez ha asegurado que fue una persona de su "máxima confianza", enmarcando su salida del Ejecutivo en el contexto de la desescalada de la pandemia, aunque ha aclarado que sus "hábitos personales" le repugnan.



Ante preguntas de la senadora de UPN, María del Mar Caballero, sobre el presunto pago a prostitutas con dinero público por parte de Ábalos, Sánchez ha señalado que eso lo tiene que dirimir la Justicia, aunque ha defendido que su Gobierno está "absolutamente comprometido" con los derechos de la mujer y el feminismo.

