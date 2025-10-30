'KOLDO' AUZIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sanchezek onartu du PSOEren eskudirutan "gastu anekdotikoak" kobratu dituela, baina esan du inoiz ez direla mila eurotik gorakoak izan

'Koldo' auzia ikertzeko Senatuan egindako batzordean Espainiako Gobernuko presidenteak adierazi duenez, Jose Luis Abalos Garraio ministro ohia "konfiantza handiko" pertsona izan zen, baina "bere ohiturek" nazka eragiten diotela.

MADRID, 30/10/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del caso Koldo, este jueves en el Senado. EFE/Chema Moya
18:00 - 20:00
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea Senatuan izan da. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak onartu du "inoiz" PSOEren gastuak kobratu dituela eskudirutan, idazkari nagusi gisa, baina esan du kopuru horiek ez direla inoiz mila eurotik gorakoak izan, eta "anekdotikoak" izan zirela.

Jose Luis Abalos eta Santos Cerdan buruzagi ohiek eta Koldo Garcia aholkulari ohiek egin omen diztuzten irregulartasunei buruz eta Ferrazek egindako ordainketei buruz erantzuteko Pedro Sanchez deitu du Alderdi Popularrak, 'Koldo' auzia ikertzeko Senatuko Batzordera. 

"Ziur nago inoiz gastuak fakturarekin likidatu izan ditudala", adierazi du Sanchezek bere agerraldiaren hasieran, prozesuaren legezkotasuna defendatuz, Maria del Mar Caballero UPNren senatariaren galderei erantzunez. Zentzu horretan, ukatu egin du eskudirutan egindako ordainketa horiek mila eurotik gorakoak izan direla, hori legearen aurkakoa da eta.

"Konfiantza handieneko pertsona"

Jose Luis Abalos Garraio ministro ohiari buruz, Sanchezek ziurtatu du bere "konfiantzazko" pertsona izan zela, eta pandemiaren deseskalatzearen testuinguruan kokatu du Gobernutik irtetea, baina argitu du bere "ohitura pertsonalek" higuina eragiten ziotela.

Maria del Mar Caballero UPNren senatariak Presidenteari galdetu dio Abalosek prostitutei diru publikoarekin ordaintzen ote zien, eta Sanchezek esan du hori Justiziak ebatzi behar duela, baina defendatu du bere Gobernua emakumeekin eta feminismoarekin "erabat konprometituta" dagoela.

PSOEko gerenteak esan du ez dagoela "dokumentatuta ez dagoen eskudiruzko ordainketarik"
Pedro Sanchezek ukatu egin du PSOEn ustelkeria estrukturala dagoela, eta Koldoren auziaren ostean dimisioa ematea pentsatu zuela onartu du
Ustezko ustelkeria politikoa Pedro Sanchez Espainiako gobernua Alderdi Politikoak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Mazonek aurreratu du "hausnarketa sakonagoa" egingo duela datozen egunetan

Carlos Mazon Valentziako Generalitateko presidenteak adierazi du bere gain hartzen duela "atzoko eguna", izan ere, Estatu hileta izan zen atzo, eta egun horrek "zer esan nahi duen hausnartzen ari da", eta datozen egunetan "hausnarketa sakonagoa" egingo duela gaineratu du. Hala adierazi du Valentzian, goidiaren ondorioz hildako 237 biktimen aldeko Estatu hileta egin eta biharamunean (229 biktima horietatik, Valentziako probintzian).

Gehiago kargatu
Publizitatea
X