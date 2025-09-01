Espainiako Gobernua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pedro Sanchezek ukatu egin du PSOEn egiturazko ustelkeria dagoela, eta onartu du Koldo auziaren ostean dimisioa ematea pentsatu zuela

Espainiako Gobernuko presidenteak Justizian konfiantza duela eta epaile gehienek "euren lana ondo egin dutela eta legea betetzen dutela" esan duen arren, "epaile batzuek ez" dutela egin ohartarazi du.

FOTODELDÍA MADRID, 12/06/2025.- El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha admitido que los socialistas no debieron confiar en su hasta ahora secretario de Organización, Santos Cerdán, cuya dimisión le ha exigido al conocer el informe de la UCO que le implica en supuestos casos de corrupción y ha asegurado que "aunque la decepción es grande, la respuesta será siempre contundente", durante la rueda de prensa ofrecida este jueves en la sede del partido. EFE/Daniel Gonzalez

Pedro Sanchez, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak astelehen honetan RTVEn egindako elkarrizketa batean esan duenez, PSOEn ez da "egiturazko ustelkeriarik" izan, ezta finantzazio irregularrik ere. Exekutiboa eta alderdia zipriztindu dituzten kasuei buruz galdetu diotenean, bere Gobernuak eta berak ez dutela ustelkeria kasurik "inoiz" onartu esan du, eta honakoa azpimarratu du: "Zantzuren bat izan denean, gupidagabe jokatu dut".

Koldo auziko grabazioei dagokienez, Jose Luis Abalos, Koldo Garcia eta Santos Cerdan tartean daudela, Sanchezek "tamalgarritzat" eta "nazkagarritzat" jo ditu, eta aitortu du "pertsonalki" eragin diotela, dimisioa ematea pentsatzeraino. Hala ere, aurrera jarraitzea erabaki zuela azpimarratu du: "Nire ardura ez da ontzia uztea, erabakiak hartzea baizik, gogorrak izan arren".

2021ean Abalos Gobernutik kanporatzeari dagokionez, gogoratu du ez zela errelebo isolatu bat izan, pandemiaren osteko birmoldaketa zabalago baten zati bat baizik: "Beharrezkoa zen bultzada politikoa berreskuratzea Ministroen Kontseiluaren higaduraren aurrean".

Sanchezek PSOEren jokabidea defendatu du alderdiari eragin dioten kasuen aurrean, "proportzionaltasunez" jokatu dutela eta beste alderdi batzuek eskaini ez duten erantzun "irmoa" eman dutela berretsi du.

Halaber, Estatuko fiskal nagusiaren errugabetasunean konfiantza duela berretsi du, eta "bere kontrako prozedura bat justifikatzen duen frogarik ez" dagoela azpimarratu.

Begoña Gomez emazteari eta David Sanchez anaiari eragin dieten ikerketei buruz ere mintzatu da Espainiako presidentea. "Salaketa faltsuek, prentsa-ebakinek eta erakunde ultraeskuindarrek eragin dute hori. Beren zintzotasuna eta errugabetasuna defendatzen ditut, beti defendatuko ditut", adierazi du.

Justizian konfiantza duela eta epaile gehienek "euren lana ondo egin dutela eta legea betetzen dutela" esan duen arren, "epaile batzuek ez" dutela egin ohartarazi du. "Jarduera arazo bat dago, instrukzio arazo bat, telediarioaren zigor arazo bat, eta azkenean bi pertsonak ordaindu dute nire senideak izateagatik", salatu du.

Gobernuburua haratago joan da, eta honakoa adierazi du: "Epaileak egon dira politika egiten saiatu direnak, eta politikariak justizia egiten saiatzen direnak, zalantzarik gabe. Gutxiengoa dira, baina kalte izugarria egin diote justiziari".

Elkarrizketa baso-suteen larrialdiarekin hasi da. Sanchezek defendatu du Gobernuak "azkar" jokatu duela eta baliabideak mobilizatu dituela, besteak beste, UME. Hala ere, ohartarazi du Espainiak krisi klimatikoak markatutako "paradigma berria" bizi duela: "Larrialdi klimatikoak zientzialarien aurreikuspen guztiak gainditu ditu. Estatu-itun handi bat behar dugu, prebentzio, erantzun eta berreraikitze neurriak estatu-politika bihurtzeko".

Pedro Sanchez Espainiako gobernua Psoe Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu