Pedro Sanchezek ukatu egin du PSOEn egiturazko ustelkeria dagoela, eta onartu du Koldo auziaren ostean dimisioa ematea pentsatu zuela
Espainiako Gobernuko presidenteak Justizian konfiantza duela eta epaile gehienek "euren lana ondo egin dutela eta legea betetzen dutela" esan duen arren, "epaile batzuek ez" dutela egin ohartarazi du.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak astelehen honetan RTVEn egindako elkarrizketa batean esan duenez, PSOEn ez da "egiturazko ustelkeriarik" izan, ezta finantzazio irregularrik ere. Exekutiboa eta alderdia zipriztindu dituzten kasuei buruz galdetu diotenean, bere Gobernuak eta berak ez dutela ustelkeria kasurik "inoiz" onartu esan du, eta honakoa azpimarratu du: "Zantzuren bat izan denean, gupidagabe jokatu dut".
Koldo auziko grabazioei dagokienez, Jose Luis Abalos, Koldo Garcia eta Santos Cerdan tartean daudela, Sanchezek "tamalgarritzat" eta "nazkagarritzat" jo ditu, eta aitortu du "pertsonalki" eragin diotela, dimisioa ematea pentsatzeraino. Hala ere, aurrera jarraitzea erabaki zuela azpimarratu du: "Nire ardura ez da ontzia uztea, erabakiak hartzea baizik, gogorrak izan arren".
2021ean Abalos Gobernutik kanporatzeari dagokionez, gogoratu du ez zela errelebo isolatu bat izan, pandemiaren osteko birmoldaketa zabalago baten zati bat baizik: "Beharrezkoa zen bultzada politikoa berreskuratzea Ministroen Kontseiluaren higaduraren aurrean".
Sanchezek PSOEren jokabidea defendatu du alderdiari eragin dioten kasuen aurrean, "proportzionaltasunez" jokatu dutela eta beste alderdi batzuek eskaini ez duten erantzun "irmoa" eman dutela berretsi du.
Halaber, Estatuko fiskal nagusiaren errugabetasunean konfiantza duela berretsi du, eta "bere kontrako prozedura bat justifikatzen duen frogarik ez" dagoela azpimarratu.
Begoña Gomez emazteari eta David Sanchez anaiari eragin dieten ikerketei buruz ere mintzatu da Espainiako presidentea. "Salaketa faltsuek, prentsa-ebakinek eta erakunde ultraeskuindarrek eragin dute hori. Beren zintzotasuna eta errugabetasuna defendatzen ditut, beti defendatuko ditut", adierazi du.
Justizian konfiantza duela eta epaile gehienek "euren lana ondo egin dutela eta legea betetzen dutela" esan duen arren, "epaile batzuek ez" dutela egin ohartarazi du. "Jarduera arazo bat dago, instrukzio arazo bat, telediarioaren zigor arazo bat, eta azkenean bi pertsonak ordaindu dute nire senideak izateagatik", salatu du.
Gobernuburua haratago joan da, eta honakoa adierazi du: "Epaileak egon dira politika egiten saiatu direnak, eta politikariak justizia egiten saiatzen direnak, zalantzarik gabe. Gutxiengoa dira, baina kalte izugarria egin diote justiziari".
Elkarrizketa baso-suteen larrialdiarekin hasi da. Sanchezek defendatu du Gobernuak "azkar" jokatu duela eta baliabideak mobilizatu dituela, besteak beste, UME. Hala ere, ohartarazi du Espainiak krisi klimatikoak markatutako "paradigma berria" bizi duela: "Larrialdi klimatikoak zientzialarien aurreikuspen guztiak gainditu ditu. Estatu-itun handi bat behar dugu, prebentzio, erantzun eta berreraikitze neurriak estatu-politika bihurtzeko".
Politikari buruzko albiste gehiago
Esparza (UPN): "Valtierrako alkateak bere izenean hitz egiten du"
Nafarroako Parlamentuko UPNren bozeramaileak argitu du haren hitzek ez dutela finkatzen inoren kargura ez dauden adingabeei buruz alderdiak duen jarrera.
Larrialdi Klimatikoari aurre egiteko Estatu-ituna "eztabaidetatik kanpo" uzteko eskatu du Sanchezek
Espainiako Gobernuko presidenteak iragarri duenez, Estatu-ituna abiatzeko "bide-orria" onartuko dute astearte honetako Ministroen Kontseiluan. Horren harira, ituna "borroka alderdikoietatik kanpo" uzteko eskatu du.
Chivitek bere Gobernuaren jarduna "zuzena" eta "gardena" dela defendatu du
Legealdiko lehen bi urteen balantzea egiteko agerraldian, Maria Chivite Nafarroako presidenteak irmo defendatu du bere Exekutiboak egindako lana. "Gobernu zuzena, gardena eta etikarekin konpromiso handia duena". Hitzok erabili ditu, lantaldea defendatzeko. "Hemen ez dago ustelkeriarik".
Salvador Illa Puigdemontekin bilduko da bihar Bruselan
Salvador Illa Generalitateko presidentearen hitzetan, "bada garaia" erakusteko "demokraziaren motorra elkarrizketa" dela.
Estebanek ez du baztertu urtea amaitu aurretik estatus berriari buruzko akordioa lortzea
Radio Euskadin egindako elkarrizketan, Aitor Esteban EAJren presidenteak aurreratu du "pausoren bat" eman daitekeela estatus berriari buruzko negoziazioan 2025. urtea amaitu baino lehen. Halere, aitortu du hurrengo hilabeteetan erritmoa "dezente bizkortu" beharko dutela, ezer lortu nahi bada.
Pedro Sanchezek gaur emango dio hasiera urte politikoari, aldaketa klimatikoa ardatz izango duen bilera batekin
Ekitaldia eguerdian izango da, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioan, eta helburua akordio bat bultzatzea da, suteei, beroaldiei eta klima-aldaketak eragindako gainerako erronkei erantzun koordinatu eta iraunkorra emateko.
Arazoei aurre egin beharrean errua beti besteei botatzea leporatu dio Feijook Espainiako Gobernuari
Alberto Nuñez Feijoo buruzagi popularrak Pedro Sanchezen Gobernuaren aurka egin du berriro ere, PPk Galizian egin duen ikasturte politikoaren hasiera ekitaldian. Espainiako Gobernuak suteen aurrean izan duen papera kritikatu du Feijook eta Estatu ituna egiteko aukera ukatu du.
Pintaketak egin dituzte Voxen Gasteizko egoitzan
Alderdi ultraeskuindarraren izena estaltzeko pegatinak jarri dituzte, kartelari txistu egin diote, "Afíliate" mezua zirriborratu dute eta "Gora ETA" idatzi dute egoitzaren atarian.
Gogor jo du Estebanek oposizioko taldeen kontra eta, horien aurrean, EAJren proiektua eta egiteko modua babestu du
Zarautzen ikasturte politikoa irekitzeko ekitaldian, EBBko presidenteak PPri irain eta gezurretan lokaztuta dagoela esan dio, PSOEri botereari itsatsita egotea leporatu dio, eta EH Bilduri eraiki baino gehiago oztopatzea. Autogobernuaren eta proiektu sendoen alde egin du, EAJ horien berme dela ziurtatuz.