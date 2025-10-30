PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Sánchez en la comisión del 'caso Koldo', entrevista a Miren Arzalluz en ETB y proyecto de presupuestos de Gipuzkoa

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
pedro sanchez congreso efe
Pedro Sánchez, ayer, en el Congreso. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Sanchez Koldo auziko ikerketa batzordean, Miren Arzalluzi elkarrizketa ETBn eta Gipuzkoako aurrekontu proiektua
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 30 de octubre de 2025:

Sánchez en la comisión del 'caso Koldo': La expectación es máxima este jueves en el Senado ante la comparecencia del presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del 'caso Koldo'. La sesión arrancará a las 09:00 horas. 

- Entrevista a Miren Arzalluz en ETB: Arantza Ruiz entrevista a la directora del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz, en el programa "12 minutos" de ETB2 con la que hablará sobre el rumbo y los retos del museo de Bilbao. La entrevista completa se podrá seguir este jueves, a las 21:35 horas, tras el "Teleberri", y después en EITB Nahieran.

- Proyecto de presupuestos de Gipuzkoa: La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, presenta el proyecto de presupuestos del Gipuzkoa para 2026, acompañada de la titular de Hacienda, Itziar Agirre, y del primer teniente de diputada general, José Ignacio Asensio.

 

