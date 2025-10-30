Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 30 de octubre de 2025:

- Sánchez en la comisión del 'caso Koldo': La expectación es máxima este jueves en el Senado ante la comparecencia del presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del 'caso Koldo'. La sesión arrancará a las 09:00 horas.

- Entrevista a Miren Arzalluz en ETB: Arantza Ruiz entrevista a la directora del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz, en el programa "12 minutos" de ETB2 con la que hablará sobre el rumbo y los retos del museo de Bilbao. La entrevista completa se podrá seguir este jueves, a las 21:35 horas, tras el "Teleberri", y después en EITB Nahieran.

- Proyecto de presupuestos de Gipuzkoa: La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, presenta el proyecto de presupuestos del Gipuzkoa para 2026, acompañada de la titular de Hacienda, Itziar Agirre, y del primer teniente de diputada general, José Ignacio Asensio.